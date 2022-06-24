ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры Протестный онлайн-журнал Линор Горалик с текстами, иллюстрациями и музыкой
Журнал «Незнание» проведет презентацию четвертого номера. Она начнется в 08:30 — в поддержку редакторов DOXA
«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце
Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза
Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов
Горячая линия журнала DOXA для борьбы с домогательствами в университетах
Студенты могут сообщить о случившемся анонимно
Главред журнала Flaneur проведет воркшоп по исследованию Ленинского проспекта
По итогам участники выпустят журнал
В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам
Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag
Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
«Стрелка» перезапустила журнал Strelka Mag
Теперь команда института займется и рекламными проектами
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя
Так редакторы издания высказали мнение о том, что Россия снова находится под властью царя
Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание
Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала
Последние четыре года у The New Times не было хозяина
Берлинский журнал Flаneur поступит в продажу в Москве к 24 декабря
Журнал должен был появиться в конце ноября
Издателям не удалось найти деньги на выпуск журнала «Русский репортер»
Выход журнала должен был возобновиться в ноябре, но этого не произошло
В России запустилась русская версия журнала Inc.
Издание сохранит концепцию американского журнала
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Главный редактор сайта «Горький» Нина Назарова — о том, зачем нам нужно издание только про книги И как оно будет работать
В Esquire сменился главный редактор (обновлено)
Игорь Садреев уволен, его место займёт Ксения Соколова
Главный редактор Time Out покидает издание
Кто станет новым главным редактором журнала, пока неизвестно
Vice Media купила журнал о современном искусстве Garage Magazine
Журнал создала основательница музея «Гараж» Дарья Жукова
Правительство запустит журнал для популяризации российской науки
Издание будет выходить как минимум шесть раз в год, в том числе в электронной версии
Запустилось новое интернет-издание про культуру «Дискурс»
Запуском нового журнала занялись писатель Александр Архангельский, поэт Анатолий Вайнштейн, художник Владимир Курдюков
Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год
Новой версии журнала хотят вернуть былую дерзость
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure
Ещё одно дело завели на журнал Glamour
В России закроются журналы GEO и «Gala Биография»
Новый владелец Axel Springer Russia решил оставить только Forbes и «OK!»
Исторический журнал «Дилетант» приостановил работу
Редактор издания намерен при первой же возможности возобновить выпуск журнала
В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow
Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год
Журнал Maxim получил предупреждение Роскомнадзора за мат в интервью
Роскомнадзор направил редакции и учредителю русской версии Maxim письменное предупреждение
Московский метрополитен планирует запустить ежемесячный журнал
Когда именно журнал начнут издавать, пока неизвестно
У института «Стрелка» появился онлайн-журнал
Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках
Участницы Pussy Riot запустили собственное СМИ
Новый проект под названием «Медиазона» будет освещать события в тюрьмах и колониях
Второй выпуск обновлённого журнала «Московское наследие»
Новый номер посвящён памятникам XVII столетия
Журнал «Московское наследие» перевыпустили в новом дизайне
Изменился не только дизайн журнала, но и состав его редакции
Печатная версия журнала «Большой город» закрылась
Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».
Русский Rolling Stone возобновит работу
Первый номер после приостановки российской версии журнала Rolling Stone выйдет в марте 2014 года.
Журнал The New Times станет общественным
Журнал The New Times начнут выпускать за счёт подписчиков.
Журнал «Флирт в большом городе» закрыли
Волоколамский суд признал свидетельство регистрации журнала «Флирт в большом городе» недействительным.