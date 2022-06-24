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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сайт издания ROAR заблокировали

Сайт издания ROAR заблокировали

Бумажный выпуск «Сноба» после трехлетнего перерыва
Товар дня
24 июня 2022

Бумажный выпуск «Сноба» после трехлетнего перерыва

Forbes перестанет выпускать в России бумажную версию журнала
17 мая 2022

Forbes перестанет выпускать в России бумажную версию журнала

ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры
ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры Протестный онлайн-журнал Линор Горалик с текстами, иллюстрациями и музыкой
ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры

ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры
Протестный онлайн-журнал Линор Горалик с текстами, иллюстрациями и музыкой

Магазин Peak запустил печатный журнал «Путь»
24 декабря 2021

Магазин Peak запустил печатный журнал «Путь»

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере
14 июля 2021

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере

Журнал «Незнание» проведет презентацию четвертого номера. Она начнется в 08:30 — в поддержку редакторов DOXA
24 мая 2021

Журнал «Незнание» проведет презентацию четвертого номера. Она начнется в 08:30 — в поддержку редакторов DOXA

«Москино» будет выпускать журнал с литературными очерками о Москве
30 марта 2021

«Москино» будет выпускать журнал с литературными очерками о Москве

24 декабря 2020

«Mixmag Россия» закрылся. Почти пять лет он писал о клубной музыке

22 декабря 2020

Журнал «Огонек» перестал выходить на бумаге. Почитать его пока еще можно онлайн

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation
Обложка дня
12 августа 2020

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами

«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

Прецедент в отечественном глянце

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

Российский журнал Men's Health закроют

Его издавали 20 лет

Российский журнал Men's Health закроют

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

Горячая линия журнала DOXA для борьбы с домогательствами в университетах

Студенты могут сообщить о случившемся анонимно

Горячая линия журнала DOXA для борьбы с домогательствами в университетах

Главред журнала Flaneur проведет воркшоп по исследованию Ленинского проспекта

По итогам участники выпустят журнал

Главред журнала Flaneur проведет воркшоп по исследованию Ленинского проспекта

В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам

Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы

В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам

В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag

Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале

В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag

Обновленный сайт журнала «Искусство кино»

Издание также учредило собственный кинофестиваль

Обновленный сайт журнала «Искусство кино»

Журнал о парфюмериии Esterk Lux Parfum

Он будет выходить в печатной и онлайн-версиях

Журнал о парфюмериии Esterk Lux Parfum

«Стрелка» перезапустила журнал Strelka Mag

Теперь команда института займется и рекламными проектами

«Стрелка» перезапустила журнал Strelka Mag

Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»

Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке

Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя

Так редакторы издания высказали мнение о том, что Россия снова находится под властью царя

На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя

Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание

Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская

Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание

Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала

Последние четыре года у The New Times не было хозяина

Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала

Журнал Interview Russia перестанут выпускать

Декабрьский номер издания станет последним

Журнал Interview Russia перестанут выпускать

Берлинский журнал Flаneur поступит в продажу в Москве к 24 декабря

Журнал должен был появиться в конце ноября

Берлинский журнал Flаneur поступит в продажу в Москве к 24 декабря

У российского GQ сменился главный редактор

Он придет на место Кима Белова

У российского GQ сменился главный редактор

Издателям не удалось найти деньги на выпуск журнала «Русский репортер»

Выход журнала должен был возобновиться в ноябре, но этого не произошло

Издателям не удалось найти деньги на выпуск журнала «Русский репортер»

В России запустилась русская версия журнала Inc.

Издание сохранит концепцию американского журнала

В России запустилась русская версия журнала Inc.

Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health

Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine

Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health

Главный редактор сайта «Горький» Нина Назарова — о том, зачем нам нужно издание только про книги
Главный редактор сайта «Горький» Нина Назарова — о том, зачем нам нужно издание только про книги И как оно будет работать
Главный редактор сайта «Горький» Нина Назарова — о том, зачем нам нужно издание только про книги

Главный редактор сайта «Горький» Нина Назарова — о том, зачем нам нужно издание только про книги
И как оно будет работать

В Esquire сменился главный редактор (обновлено)

Игорь Садреев уволен, его место займёт Ксения Соколова

В Esquire сменился главный редактор (обновлено)

Главный редактор Time Out покидает издание

Кто станет новым главным редактором журнала, пока неизвестно

Главный редактор Time Out покидает издание

Vice Media купила журнал о современном искусстве Garage Magazine

Журнал создала основательница музея «Гараж» Дарья Жукова

Vice Media купила журнал о современном искусстве Garage Magazine

Журнал The Prime Russian Magazine закрылся

О причинах закрытия проекта не сообщается

Журнал The Prime Russian Magazine закрылся

Правительство запустит журнал для популяризации российской науки

Издание будет выходить как минимум шесть раз в год, в том числе в электронной версии

Правительство запустит журнал для популяризации российской науки

Запустилось новое интернет-издание про культуру «Дискурс»

Запуском нового журнала занялись писатель Александр Архангельский, поэт Анатолий Вайнштейн, художник Владимир Курдюков

Запустилось новое интернет-издание про культуру «Дискурс»

Журнал «PRОспорт» закрылся

Закрытие журнала связано с отсутствием финансирования

Журнал «PRОспорт» закрылся

Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год

Новой версии журнала хотят вернуть былую дерзость

Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

«Афиша-Мир» перезапустилась онлайн

На сайте можно найти интернет-гиды по городам мира

«Афиша-Мир» перезапустилась онлайн

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure

Ещё одно дело завели на журнал Glamour

Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure

В России закроются журналы GEO и «Gala Биография»

Новый владелец Axel Springer Russia решил оставить только Forbes и «OK!»

В России закроются журналы GEO и «Gala Биография»

Исторический журнал «Дилетант» приостановил работу

Редактор издания намерен при первой же возможности возобновить выпуск журнала

Исторический журнал «Дилетант» приостановил работу

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

Журнал Maxim получил предупреждение Роскомнадзора за мат в интервью

Роскомнадзор направил редакции и учредителю русской версии Maxim письменное предупреждение

Журнал Maxim получил предупреждение Роскомнадзора за мат в интервью

Московский метрополитен планирует запустить ежемесячный журнал

Когда именно журнал начнут издавать, пока неизвестно

Московский метрополитен планирует запустить ежемесячный журнал

У института «Стрелка» появился онлайн-журнал

Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках

У института «Стрелка» появился онлайн-журнал

Участницы Pussy Riot запустили собственное СМИ

Новый проект под названием «Медиазона» будет освещать события в тюрьмах и колониях

Участницы Pussy Riot запустили собственное СМИ

Второй выпуск обновлённого журнала «Московское наследие»

Новый номер посвящён памятникам XVII столетия

Второй выпуск обновлённого журнала «Московское наследие»

Журнал «Московское наследие» перевыпустили в новом дизайне

Изменился не только дизайн журнала, но и состав его редакции

Журнал «Московское наследие» перевыпустили в новом дизайне

Свежий номер альманаха «Москвич»
Свежий номер альманаха «Москвич» The Village полистал новый выпуск альманаха «Москвич»
Свежий номер альманаха «Москвич»

Свежий номер альманаха «Москвич»
The Village полистал новый выпуск альманаха «Москвич»

Печатная версия журнала «Большой город» закрылась

Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».

Печатная версия журнала «Большой город» закрылась

Русский Rolling Stone возобновит работу

Первый номер после приостановки российской версии журнала Rolling Stone выйдет в марте 2014 года.

Русский Rolling Stone возобновит работу

Журнал The New Times станет общественным

Журнал The New Times начнут выпускать за счёт подписчиков.

Журнал The New Times станет общественным

Журнал «Флирт в большом городе» закрыли

Волоколамский суд признал свидетельство регистрации журнала «Флирт в большом городе» недействительным.

Журнал «Флирт в большом городе» закрыли

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