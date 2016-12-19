«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
«Кухня на Районе» запустила собственное медиа про то, как есть и получать удовольствие
Без внутренней кухни «Кухни», но с практическими советами
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler Прецедент в отечественном глянце
Российский журнал Men's Health закроют Его издавали 20 лет
Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза
Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов
Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов
Горячая линия журнала DOXA для борьбы с домогательствами в университетах
Студенты могут сообщить о случившемся анонимно
Горячая линия журнала DOXA для борьбы с домогательствами в университетах Студенты могут сообщить о случившемся анонимно
Главред журнала Flaneur проведет воркшоп по исследованию Ленинского проспекта
По итогам участники выпустят журнал
Главред журнала Flaneur проведет воркшоп по исследованию Ленинского проспекта По итогам участники выпустят журнал
В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам
Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы
В Москве начнут издавать журнал, посвященный городским легендам Презентация первого номера «Фольклора и антропологии города» состоится 11 апреля в Музее Москвы
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag
Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
Обновленный сайт журнала «Искусство кино» Издание также учредило собственный кинофестиваль
Журнал о парфюмериии Esterk Lux Parfum Он будет выходить в печатной и онлайн-версиях
«Стрелка» перезапустила журнал Strelka Mag
Теперь команда института займется и рекламными проектами
«Стрелка» перезапустила журнал Strelka Mag Теперь команда института займется и рекламными проектами
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко» Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя
Так редакторы издания высказали мнение о том, что Россия снова находится под властью царя
На обложку журнала The Economist поместили Путина в образе царя Так редакторы издания высказали мнение о том, что Россия снова находится под властью царя
Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание
Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская
Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала
Последние четыре года у The New Times не было хозяина
Главред The New Times объяснила закрытие печатной версии журнала Последние четыре года у The New Times не было хозяина
Журнал Interview Russia перестанут выпускать Декабрьский номер издания станет последним
Берлинский журнал Flаneur поступит в продажу в Москве к 24 декабря
Журнал должен был появиться в конце ноября