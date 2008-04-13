Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Как делают жевательную резинку
The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Японский супермаркет на Цветном бульваре
На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой
В Москве появился магазин c иностранной жвачкой Amgum Теперь странную, стоматологическую и фруктовую жевательную резинку из США, Японии и Европы можно купить в Москве в одном месте.