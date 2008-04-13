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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

Вещи со смыслом
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Вещи со смыслом Почему нам больше не интересны просто кроссовки
Вещи со смыслом
Промо

Вещи со смыслом
Почему нам больше не интересны просто кроссовки

Как делают жевательную резинку

Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы

Как делают жевательную резинку

Как делают жевательную резинку
The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы

Японский супермаркет на Цветном бульваре

На Цветном бульваре месяц назад открылся супермаркет с японскими продуктами и косметикой

Японский супермаркет на Цветном бульваре

В Москве появился магазин c иностранной жвачкой Amgum Теперь странную, стоматологическую и фруктовую жевательную резинку из США, Японии и Европы можно купить в Москве в одном месте.

В Москве появился магазин c иностранной жвачкой Amgum

Bubble gum Краткая история жевательной резинки.

Bubble gum