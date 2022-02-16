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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Золотое Яблоко» доставит заказы ночью
16 февраля 2022

«Золотое Яблоко» доставит заказы ночью

Самое большое «Золотое яблоко» в Москве открылось в «Неглинной галерее»
28 декабря 2021

Самое большое «Золотое яблоко» в Москве открылось в «Неглинной галерее»

В Москве откроется флагманский магазин «Золотое Яблоко»
28 июня 2021

В Москве откроется флагманский магазин «Золотое Яблоко»

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы

У «Золотого яблока» появятся магазины в новом компактном формате

Точки Applebox будут открывать в районных центрах

У «Золотого яблока» появятся магазины в новом компактном формате

На первом этаже строящейся «Павелецкой плазы» откроется «Золотое яблоко»

Магазин косметики станет первым якорным арендатором торгового центра

На первом этаже строящейся «Павелецкой плазы» откроется «Золотое яблоко»

До 50 % в сети «Золотое яблоко»

В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж

До 50 % в сети «Золотое яблоко»

Mugler запустит проект по сбору пустых флаконов из-под духов

Отдать можно будет флаконы любых брендов

Mugler запустит проект по сбору пустых флаконов из-под духов

«Золотое яблоко» откроет в районных центрах компактные магазины под новым брендом

Подробности нового бренда расскажут позднее

«Золотое яблоко» откроет в районных центрах компактные магазины под новым брендом

До 70 % в магазинах «Золотое яблоко»

Распродажа продлится до 14 апреля

До 70 % в магазинах «Золотое яблоко»

Сеть «Золотое яблоко» начнет продавать косметику 3ina

6 апреля товары бренда можно будет купить со скидкой 20 %

Сеть «Золотое яблоко» начнет продавать косметику 3ina

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших

В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж

Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты

В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж

Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»

Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке

Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»

«Золотое яблоко» в «Афимолл Сити» отметит официальное открытие

В честь открытия обещают скидки и подарки

«Золотое яблоко» в «Афимолл Сити» отметит официальное открытие

В «Афимолл Сити» открылся магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»

Он расположился на втором этаже торгового центра

В «Афимолл Сити» открылся магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»

Второй магазин «Золотого яблока» в Москве откроется в июле

Он будет работать в «Афимолл Сити»

Второй магазин «Золотого яблока» в Москве откроется в июле

В Москве открылся первый магазин уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко»

Торговая точка сети начала работу в торговом центре «Кунцево плаза»

В Москве открылся первый магазин уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко»

Уральская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» откроет три магазина в Москве

Ретейлер занимает четвертое место в списке крупнейших по выручке косметических сетей в России

Уральская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» откроет три магазина в Москве

В Москве откроются парфюмерные магазины сети «Золотое яблоко»

Экспансии компании может помешать только отсутствие подходящих помещений

В Москве откроются парфюмерные магазины сети «Золотое яблоко»