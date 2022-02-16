Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
У «Золотого яблока» появятся магазины в новом компактном формате
Точки Applebox будут открывать в районных центрах
На первом этаже строящейся «Павелецкой плазы» откроется «Золотое яблоко»
Магазин косметики станет первым якорным арендатором торгового центра
До 50 % в сети «Золотое яблоко»
В пятницу и выходные для покупателей проведут мастер-классы и сделают макияж
Mugler запустит проект по сбору пустых флаконов из-под духов
Отдать можно будет флаконы любых брендов
«Золотое яблоко» откроет в районных центрах компактные магазины под новым брендом
Подробности нового бренда расскажут позднее
Сеть «Золотое яблоко» начнет продавать косметику 3ina
6 апреля товары бренда можно будет купить со скидкой 20 %
Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»
В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж
Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
Алена Долецкая перезапустит журнал парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Она также запустит новый медийный продукт, еще не известный на рынке
«Золотое яблоко» в «Афимолл Сити» отметит официальное открытие
В честь открытия обещают скидки и подарки
В «Афимолл Сити» открылся магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»
Он расположился на втором этаже торгового центра
В Москве открылся первый магазин уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко»
Торговая точка сети начала работу в торговом центре «Кунцево плаза»
Уральская парфюмерная сеть «Золотое яблоко» откроет три магазина в Москве
Ретейлер занимает четвертое место в списке крупнейших по выручке косметических сетей в России
В Москве откроются парфюмерные магазины сети «Золотое яблоко»
Экспансии компании может помешать только отсутствие подходящих помещений