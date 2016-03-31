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Стас Кузнецов

На сайте с 1 апреля 2016

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«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
Архитектура
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
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«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
Архитектура

«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапии
Личный опыт

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапииПо просьбе The Village корреспондент Стас Кузнецов испытал на себе четыре вида психотерапии и рассказал, что из этого вышло

Личный опыт

Как я попробовал на себе четыре вида психотерапии По просьбе The Village корреспондент Стас Кузнецов испытал на себе четыре вида психотерапии и рассказал, что из этого вышло