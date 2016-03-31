Стас Кузнецов
На сайте с 1 апреля 2016
Архитектура
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
Архитектура
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
Личный опыт
Как я попробовал на себе четыре вида психотерапииПо просьбе The Village корреспондент Стас Кузнецов испытал на себе четыре вида психотерапии и рассказал, что из этого вышло
Личный опыт