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Таисия Чащина

На сайте с 18 апреля 2016

Комментарии1
Темы0
Посты7
Коротко0
Как принять наследство
Финансы
Как принять наследствоThe Village узнал у юриста, что нужно делать, если вы стали наследником, что входит в наследство и можно ли от него отказаться
6
Как принять наследство
Финансы

Как принять наследство The Village узнал у юриста, что нужно делать, если вы стали наследником, что входит в наследство и можно ли от него отказаться

Как копить на пенсию
Финансы
Как копить на пенсиюThe Village разобрался, как откладывать и куда вкладывать деньги сейчас, чтобы потом не зависеть от Пенсионного фонда
25
Как копить на пенсию
Финансы

Как копить на пенсию The Village разобрался, как откладывать и куда вкладывать деньги сейчас, чтобы потом не зависеть от Пенсионного фонда

Как платить налоги фрилансеру
Бери и делай
Как платить налоги фрилансеруThe Village узнал, как узаконить свой статус тем, кто работает внештатно
2
Как платить налоги фрилансеру
Бери и делай

Как платить налоги фрилансеру The Village узнал, как узаконить свой статус тем, кто работает внештатно

Как покупать подержанную машину
Бери и делай
Как покупать подержанную машинуThe Village узнал, как проверить подержанную машину перед покупкой и грамотно провести сделку
27
Как покупать подержанную машину
Бери и делай

Как покупать подержанную машину The Village узнал, как проверить подержанную машину перед покупкой и грамотно провести сделку

Как проверить квартиру перед покупкой
Бери и делай
Как проверить квартиру перед покупкойThe Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке
12
Как проверить квартиру перед покупкой
Бери и делай

Как проверить квартиру перед покупкой The Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке

Как правильно давать деньги в долг
Бери и делай
Как правильно давать деньги в долгС помощью юриста The Village разобрался, как правильно одалживать деньги и что делать, если должник их не возвращает
8
Как правильно давать деньги в долг
Бери и делай

Как правильно давать деньги в долг С помощью юриста The Village разобрался, как правильно одалживать деньги и что делать, если должник их не возвращает

Сколько москвичи тратят на продукты
Простые числа
Сколько москвичи тратят на продуктыThe Village попросил горожан сохранить чеки от похода в супермаркет и рассказать о том, как они подходят к закупке продуктов
108
Сколько москвичи тратят на продукты
Простые числа

Сколько москвичи тратят на продукты The Village попросил горожан сохранить чеки от похода в супермаркет и рассказать о том, как они подходят к закупке продуктов