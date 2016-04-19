Таисия Чащина
На сайте с 18 апреля 2016
Финансы
Как принять наследствоThe Village узнал у юриста, что нужно делать, если вы стали наследником, что входит в наследство и можно ли от него отказаться
Финансы
Как принять наследство The Village узнал у юриста, что нужно делать, если вы стали наследником, что входит в наследство и можно ли от него отказаться
Финансы
Как копить на пенсиюThe Village разобрался, как откладывать и куда вкладывать деньги сейчас, чтобы потом не зависеть от Пенсионного фонда
Финансы
Как копить на пенсию The Village разобрался, как откладывать и куда вкладывать деньги сейчас, чтобы потом не зависеть от Пенсионного фонда
Бери и делай
Как платить налоги фрилансеруThe Village узнал, как узаконить свой статус тем, кто работает внештатно
Бери и делай
Как платить налоги фрилансеру The Village узнал, как узаконить свой статус тем, кто работает внештатно
Бери и делай
Как покупать подержанную машинуThe Village узнал, как проверить подержанную машину перед покупкой и грамотно провести сделку
Бери и делай
Как покупать подержанную машину The Village узнал, как проверить подержанную машину перед покупкой и грамотно провести сделку
Бери и делай
Как проверить квартиру перед покупкойThe Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке
Бери и делай
Как проверить квартиру перед покупкой The Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке
Бери и делай
Как правильно давать деньги в долгС помощью юриста The Village разобрался, как правильно одалживать деньги и что делать, если должник их не возвращает
Бери и делай
Как правильно давать деньги в долг С помощью юриста The Village разобрался, как правильно одалживать деньги и что делать, если должник их не возвращает
Простые числа
Сколько москвичи тратят на продуктыThe Village попросил горожан сохранить чеки от похода в супермаркет и рассказать о том, как они подходят к закупке продуктов
Простые числа