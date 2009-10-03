Флоренция глазами Мартина Вильмсена В конце сентября оказался во Флоренции на всемирной встрече поклонников итальянской часовой марки Panerai - P-Day 2009. Рассказ мой будет посвящен фотографиям одного из участников тусовки и моего нового друга - голландца Мартина Вильмстена (Martin Wilmsten). Это его взгляд на фантастический город на реке Арно. Город, в которой всегда хочется вернуться.