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Денис

На сайте с 21 мая 2008

Комментарии109
Темы0
Посты2
Коротко0
Грязная дюжина чистых тарелок
Рецепты читателей
Грязная дюжина чистых тарелокОдна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;
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Грязная дюжина чистых тарелок
Рецепты читателей

Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;

Путешествия по Европе от читателей The Village
Флоренция глазами Мартина ВильмсенаВ конце сентября оказался во Флоренции на всемирной встрече поклонников итальянской часовой марки Panerai - P-Day 2009. Рассказ мой будет посвящен фотографиям одного из участников тусовки и моего нового друга - голландца Мартина Вильмстена (Martin Wilmsten). Это его взгляд на фантастический город на реке Арно. Город, в которой всегда хочется вернуться.
9
Путешествия по Европе от читателей The Village

Флоренция глазами Мартина Вильмсена В конце сентября оказался во Флоренции на всемирной встрече поклонников итальянской часовой марки Panerai - P-Day 2009. Рассказ мой будет посвящен фотографиям одного из участников тусовки и моего нового друга - голландца Мартина Вильмстена (Martin Wilmsten). Это его взгляд на фантастический город на реке Арно. Город, в которой всегда хочется вернуться.