Денис
На сайте с 21 мая 2008
Рецепты читателей
Грязная дюжина чистых тарелокОдна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).
Рецепты читателей
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).
Путешествия по Европе от читателей The Village
Флоренция глазами Мартина ВильмсенаВ конце сентября оказался во Флоренции на всемирной встрече поклонников итальянской часовой марки Panerai - P-Day 2009. Рассказ мой будет посвящен фотографиям одного из участников тусовки и моего нового друга - голландца Мартина Вильмстена (Martin Wilmsten). Это его взгляд на фантастический город на реке Арно. Город, в которой всегда хочется вернуться.
Путешествия по Европе от читателей The Village