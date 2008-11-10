I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...