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XB
Xena Babushkina
На сайте с 4 апреля 2017
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Театр
Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»
Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции
Театр
Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»
Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции
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