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Xena Babushkina

На сайте с 4 апреля 2017

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Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»
Театр

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции

Театр

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи» Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции