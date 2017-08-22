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The Village-Владивосток

На сайте с 4 июля 2017

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Могут ли россияне получить визу США за пределами своей страны?
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Могут ли россияне получить визу США за пределами своей страны?И что делать жителям Владивостока, для которых Сеул ближе, чем Москва
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Могут ли россияне получить визу США за пределами своей страны?
Комментарии

Могут ли россияне получить визу США за пределами своей страны? И что делать жителям Владивостока, для которых Сеул ближе, чем Москва