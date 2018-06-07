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Лиза Клиндухова

На сайте с 7 июня 2018

Посты9
Коротко0
Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры
Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры Прокатчики хотят смягчить закон до его вступления в силу, но не верят в диалог с чиновниками
Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры

Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры
Прокатчики хотят смягчить закон до его вступления в силу, но не верят в диалог с чиновниками

«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ

«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ
В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village

На ВДНХ стартует цикл бесплатных лекций об истории итальянского искусства

Желающие смогут совершить экскурс в историю создания итальянских шедевров

На ВДНХ стартует цикл бесплатных лекций об истории итальянского искусства
Желающие смогут совершить экскурс в историю создания итальянских шедевров

Сколько россиян ощутили влияние санкций на свое материальное положение

Часть респондентов считает, что санкции положительно повлияли на российскую экономику

Сколько россиян ощутили влияние санкций на свое материальное положение
Часть респондентов считает, что санкции положительно повлияли на российскую экономику