Лиза Клиндухова
На сайте с 7 июня 2018
Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры Прокатчики хотят смягчить закон до его вступления в силу, но не верят в диалог с чиновниками
Как независимые кинофестивали собираются бороться с Минкультуры Прокатчики хотят смягчить закон до его вступления в силу, но не верят в диалог с чиновниками
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
«С возвращением, сборная России»: Первое поражение на ЧМ В соцсетях грустят о проигрыше национальной сборной Уругваю со счетом 0:3
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
На ВДНХ стартует цикл бесплатных лекций об истории итальянского искусства
Желающие смогут совершить экскурс в историю создания итальянских шедевров
На ВДНХ стартует цикл бесплатных лекций об истории итальянского искусства Желающие смогут совершить экскурс в историю создания итальянских шедевров
Сколько россиян ощутили влияние санкций на свое материальное положение
Часть респондентов считает, что санкции положительно повлияли на российскую экономику