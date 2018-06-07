Юлия Радкевич
На сайте с 7 июня 2018
Николая Ускова лишили поста главного редактора Forbes Теперь он обжалует увольнение в суде
Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек
А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду
Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду
В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам