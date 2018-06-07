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Юлия Радкевич

На сайте с 7 июня 2018

Посты12
Коротко0

Николая Ускова лишили поста главного редактора Forbes

Теперь он обжалует увольнение в суде

Николая Ускова лишили поста главного редактора Forbes
Теперь он обжалует увольнение в суде

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек

А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду

Роспотребнадзор призвал туристов не пробовать уличную еду и не трогать кошек
А также не ложиться на песок без подстилки и пить только бутилированную или кипяченую воду

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»

Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

В России возобновят производство мороженого «Выбор Кремля»
Продукт будет соответствовать нынешним и советским ГОСТам

В России объявили лучшего бартендера года

Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

В России объявили лучшего бартендера года
Им стал Андрей Пруцких из бара Insider