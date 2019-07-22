Daniil Kazantsev
На сайте с 22 июля 2019
Кого оскорбляет крест Покраса Лампаса и как он вписывается в архитектуру Уралмаша
Руководитель музея конструктивизма, искусствовед и урбанист — о том, есть ли место работе каллиграфиста на Площади Первой Пятилетки
Кого оскорбляет крест Покраса Лампаса и как он вписывается в архитектуру Уралмаша Руководитель музея конструктивизма, искусствовед и урбанист — о том, есть ли место работе каллиграфиста на Площади Первой Пятилетки
Фестиваль идей и технологий Rukami в Ельцин Центре
Популяризация технического творчества и мейкерства с помощью уникальных проектов