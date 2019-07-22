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Daniil Kazantsev

На сайте с 22 июля 2019

Посты3
Коротко0

Кого оскорбляет крест Покраса Лампаса и как он вписывается в архитектуру Уралмаша

Руководитель музея конструктивизма, искусствовед и урбанист — о том, есть ли место работе каллиграфиста на Площади Первой Пятилетки

Кого оскорбляет крест Покраса Лампаса и как он вписывается в архитектуру Уралмаша
Руководитель музея конструктивизма, искусствовед и урбанист — о том, есть ли место работе каллиграфиста на Площади Первой Пятилетки

Фестиваль идей и технологий Rukami в Ельцин Центре

Популяризация технического творчества и мейкерства с помощью уникальных проектов

Фестиваль идей и технологий Rukami в Ельцин Центре
Популяризация технического творчества и мейкерства с помощью уникальных проектов

Пять лет работ: Из чего состоит новый вход на станцию «Геологическая» из «Гринвича»

Почти миллиард на новый вход и увеличение потока пассажиров

Пять лет работ: Из чего состоит новый вход на станцию «Геологическая» из «Гринвича»
Почти миллиард на новый вход и увеличение потока пассажиров