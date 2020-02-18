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Daria Kalabina

На сайте с 18 февраля 2020

Посты33
Коротко0

Сколько россиян пойдут на парад Победы

В каких городах торжеств не будет, а где парады пройдут без зрителей

Сколько россиян пойдут на парад Победы
В каких городах торжеств не будет, а где парады пройдут без зрителей

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы

А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы
А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

Центробанк резко понизил ключевую ставку до 4,5 %

Это новый исторический минимум

Центробанк резко понизил ключевую ставку до 4,5 %
Это новый исторический минимум

Школьники смогут ездить в купе двухэтажных вагонов за полцены

Пониженный тариф действует на время учебного года

Школьники смогут ездить в купе двухэтажных вагонов за полцены
Пониженный тариф действует на время учебного года

Сколько россиян считают, что навыки важнее диплома

И сколько видят в онлайн-курсах альтернативу вузам

Сколько россиян считают, что навыки важнее диплома
И сколько видят в онлайн-курсах альтернативу вузам

S7 разрешила семьям и друзьям вместе копить мили

Программу S7 Priority обновили

S7 разрешила семьям и друзьям вместе копить мили
Программу S7 Priority обновили

Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись

Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»

Сервисы Mail.ru Group объединили учетную запись
Вход будет общим для Delivery Club, голосового помощника «Маруся» и «Ситимобил»

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)

По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)
По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально

Первая линейка одежды от Ozon

В фирменных сине-малиновых цветах

Первая линейка одежды от Ozon
В фирменных сине-малиновых цветах

Восток или запад: Какие стороны света предпочитают покупатели квартир в новостройках

И сколько придется доплатить за красивый пейзаж

Восток или запад: Какие стороны света предпочитают покупатели квартир в новостройках
И сколько придется доплатить за красивый пейзаж

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак

С почти человеческим меню

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак
С почти человеческим меню

Коллекция глиттеров в честь знаковых мест Москвы и Петербурга от Glow Me

Чтобы помочь от щемящего чувства тоски по любимым локациям

Коллекция глиттеров в честь знаковых мест Москвы и Петербурга от Glow Me
Чтобы помочь от щемящего чувства тоски по любимым локациям

«Яндекс.Маркет» поможет выбрать экологичные товары

Три вида бейджей покажут, что натурально, что сертифицировано, а что поможет сократить расход энергии

«Яндекс.Маркет» поможет выбрать экологичные товары
Три вида бейджей покажут, что натурально, что сертифицировано, а что поможет сократить расход энергии

«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»

Вовремя признавшихся обещают не наказывать

«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»
Вовремя признавшихся обещают не наказывать

Газета Metro теперь принадлежит мэрии

Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города

Газета Metro теперь принадлежит мэрии
Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города

Самые распространенные животные в Новой Москве

Специалисты нашли более 18 тысяч ондатр

Самые распространенные животные в Новой Москве
Специалисты нашли более 18 тысяч ондатр

#КультурныйПроездной — в поддержку музеев и театров

Способ помочь любимому учреждению культуры

#КультурныйПроездной — в поддержку музеев и театров
Способ помочь любимому учреждению культуры

Путин: Число преступлений в России выросло впервые с 2016 года

А каждое второе преступление в 2019 году осталось нераскрытым

Путин: Число преступлений в России выросло впервые с 2016 года
А каждое второе преступление в 2019 году осталось нераскрытым

До конца марта авторы могут подать заявку на премию «ЛибМиссия»

Победителей наградят за публикации об общественно-политическом процессе в России

До конца марта авторы могут подать заявку на премию «ЛибМиссия»
Победителей наградят за публикации об общественно-политическом процессе в России

В Москве вырос спрос на вторичное жилье

Покупатели хотят оформить ипотеку до повышения ставок

В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Покупатели хотят оформить ипотеку до повышения ставок

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ