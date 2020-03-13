Мария Нигматуллина
На сайте с 13 марта 2020
«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего А еще покажут квартирник Гребенщикова
Сколько россиян попали под сокращение за время карантина
В Минэкономразвитии ситуацию оценили положительно
Сколько россиян попали под сокращение за время карантина В Минэкономразвитии ситуацию оценили положительно
Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно Видеозвонки им тоже не нравятся
Штрафовать школы за отказ принимать детей без прививок
В Госдуме решили защитить права антипрививочников
Штрафовать школы за отказ принимать детей без прививок В Госдуме решили защитить права антипрививочников
«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей
«Вкусвилл» начал продавать продуктовые наборы для бездомных Акция продлится до 21 июля
В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн
В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста Экспозиция также доступна онлайн
Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)
Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»
Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено) Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»
Сколько россиян не считают себя патриотами И какими достижениями страны гордятся граждане
Москвичей предупредили о грозе с градом Непогода продлится до утра субботы
Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК
А потом назвал это информационной рассылкой
Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК А потом назвал это информационной рассылкой
Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий
Можно создать анимационный фильм или написать песню
Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий Можно создать анимационный фильм или написать песню
Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду Ее можно даже примерить
Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности» Маски и перчатки, адаптированные под жару
В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку