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Мария Нигматуллина

На сайте с 13 марта 2020

Посты39
Коротко0

«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего

А еще покажут квартирник Гребенщикова

«Okko Театр» организует дискуссии о городах будущего
А еще покажут квартирник Гребенщикова

Сколько россиян попали под сокращение за время карантина

В Минэкономразвитии ситуацию оценили положительно

Сколько россиян попали под сокращение за время карантина
В Минэкономразвитии ситуацию оценили положительно

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно

Видеозвонки им тоже не нравятся

Миллениалам и зумерам тяжело работать удаленно
Видеозвонки им тоже не нравятся

Штрафовать школы за отказ принимать детей без прививок

В Госдуме решили защитить права антипрививочников

Штрафовать школы за отказ принимать детей без прививок
В Госдуме решили защитить права антипрививочников

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам
Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

До 40 % на верхние полки от РЖД

Акция продлится до 15 июля

До 40 % на верхние полки от РЖД
Акция продлится до 15 июля

«Вкусвилл» начал продавать продуктовые наборы для бездомных

Акция продлится до 21 июля

«Вкусвилл» начал продавать продуктовые наборы для бездомных
Акция продлится до 21 июля

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста

Экспозиция также доступна онлайн

В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн

Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)

Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»

Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)
Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»

Сколько россиян не считают себя патриотами

И какими достижениями страны гордятся граждане

Сколько россиян не считают себя патриотами
И какими достижениями страны гордятся граждане

Москвичей предупредили о грозе с градом

Непогода продлится до утра субботы

Москвичей предупредили о грозе с градом
Непогода продлится до утра субботы

Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК

А потом назвал это информационной рассылкой

Частные фирмы тоже сгоняют своих сотрудников на голосование. Так уже сделал ПИК
А потом назвал это информационной рассылкой

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий

Можно создать анимационный фильм или написать песню

Анимация, кино и музыка: Школа Tumo запускает подростковый онлайн-лагерь диджитал-профессий
Можно создать анимационный фильм или написать песню

Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду

Ее можно даже примерить

Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду
Ее можно даже примерить

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности»

Маски и перчатки, адаптированные под жару

Коронавирусный мерч от «Покровка и окрестности»
Маски и перчатки, адаптированные под жару

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»

Он станет приглашением на вечеринку

В «Яндекс.Лавке» появится набор в честь дня рождения «Солянки»
Он станет приглашением на вечеринку

В Москве еще 14 улиц сделают односторонними

Это создаст новые места для парковки

В Москве еще 14 улиц сделают односторонними
Это создаст новые места для парковки

Кинофестиваль «Зеркало» впервые пройдет онлайн

Все фильмы появятся в интернет-кинотеатре

Кинофестиваль «Зеркало» впервые пройдет онлайн
Все фильмы появятся в интернет-кинотеатре

«Москино» устроит неделю документального кино

Онлайн-премьеры пройдут с 11 по 18 июня

«Москино» устроит неделю документального кино
Онлайн-премьеры пройдут с 11 по 18 июня

«ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Наконец-то можно перестать их слушать

«ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Наконец-то можно перестать их слушать

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