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Иван Третьяков

На сайте с 20 ноября 2009

Комментарии3
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный городЭтот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части&nbsp;шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
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Путешествия читателей The Village

Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части&nbsp;шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...

Путешествия по Европе от читателей The Village
Монастырь Поблет. Всего два часа от БарселоныОдно из самых интересных мест, которое я посетил недалеко от города Таррагона, был цистерцианский монастырь Поблет XII века выпуска.
3
Путешествия по Европе от читателей The Village

Монастырь Поблет. Всего два часа от Барселоны Одно из самых интересных мест, которое я посетил недалеко от города Таррагона, был цистерцианский монастырь Поблет XII века выпуска.