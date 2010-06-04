Иван Третьяков
На сайте с 20 ноября 2009
Путешествия читателей The Village
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный городЭтот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
Путешествия читателей The Village
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Монастырь Поблет. Всего два часа от БарселоныОдно из самых интересных мест, которое я посетил недалеко от города Таррагона, был цистерцианский монастырь Поблет XII века выпуска.
Путешествия по Европе от читателей The Village