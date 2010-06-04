Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...