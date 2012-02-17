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ДР

Денис Рябов

На сайте с 22 марта 2010

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Гид по пляжам в городе и на заливе
Инфраструктура
Гид по пляжам в городе и на заливеThe Village побывал на 11 пляжах в черте города и курортной зоне, оценил их готовность к летнему сезону и спросил загорающих, почему они выбирают для отдыха определённые места.
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Гид по пляжам в городе и на заливе
Инфраструктура

Гид по пляжам в городе и на заливе The Village побывал на 11 пляжах в черте города и курортной зоне, оценил их готовность к летнему сезону и спросил загорающих, почему они выбирают для отдыха определённые места.

Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга
Магазины
Смени пластинку: 6 виниловых магазинов ПетербургаThe Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.
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Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга
Магазины

Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга The Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.