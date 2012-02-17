Денис Рябов
На сайте с 22 марта 2010
Инфраструктура
Гид по пляжам в городе и на заливеThe Village побывал на 11 пляжах в черте города и курортной зоне, оценил их готовность к летнему сезону и спросил загорающих, почему они выбирают для отдыха определённые места.
Инфраструктура
Гид по пляжам в городе и на заливе The Village побывал на 11 пляжах в черте города и курортной зоне, оценил их готовность к летнему сезону и спросил загорающих, почему они выбирают для отдыха определённые места.
Магазины
Смени пластинку: 6 виниловых магазинов ПетербургаThe Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.
Магазины