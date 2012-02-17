Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга The Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.
Мода на аналоговые носители вернулась несколько лет назад как альтернатива скачиванию музыки в интернете. Тем не менее магазины с винилом в Петербурге можно пересчитать по пальцам, а массовая погоня за пластинками, которая была чуть ли не главным атрибутом нормального советского подростка, так и осталась в прошлом. The Village прошелся по 6 музыкальным магазинам, где продают винил, и выяснил, какие пластинки можно купить в Петербурге и сколько они стоят.
«Рок Остров» / Rock Island
«Рок Остров» существует с 1992 года и является старейшим магазином винила в Петербурге, дожившим до сегодняшнего дня. Здесь почти не встретишь новых релизов, зато есть всё, что вызывало дрожь в коленках у родившихся в СССР в 60–70-е. Пластинок с легендарной рок- и поп-музыкой из Европы и Штатов здесь больше 12 тысяч. Несколько больших полок занимают советские пластинки и русский рок. В Rock Island с одинаковым успехом можно найти и винил «Арии», и запись радиогимнастики под спейс-диско. В 1996 году здесь проходили съемки фильма «Брат». По сценарию Сергей Бодров приходил за альбомами «Агаты Кристи» и «Наутилуса Помпилиуса». Тогда у магазина был еще старый интерьер. Кроме пластинок, здесь есть небольшой выбор дисков с рок-музыкой и DVD с классикой и артхаусом.
«Рок Остров»/Rock Island
Led Zeppelin - Led Zeppelin II — 7 000 рублей
Madonna — True Blue — 399 рублей
Baza / «База»
Магазин «База» в арт-центре «Пушкинская 10» работает с 1998 года. Винил здесь считают неотъемлемым атрибутом DJ-культуры, а большинство тех, кто играет электронную музыку в городе, периодически заходят в «Базу» за новыми пластинками. Некоторые приносят на реализацию часть своих коллекций, например одним из резидентов является Dj Андрей Панин. Кроме пластинок, здесь продают диджейское оборудование, миди-контроллеры, сумки для винила и другие аксессуары. Раньше по соседству находилась студия RTS.Fm — интернет-радиостанция, куда часто приглашали хаус- и техно-диджеев, поэтому через магазин часто проходили известные в городе музыкальные деятели.
Baza Record Shop
Snuff Crew — Forward to the Past 2: The Acid Flashback — 799 рублей
Dj Shadow — The Less You Know The Better — 1 450 рублей
«Фонотека»
«Фонотека» существует около шести лет, а пластинки здесь продают три с половиной года. В магазин часто заходят коллекционеры, охотники за редкими изданиями, увлеченные винил-диггеры. Однако снобизм со стороны продавцов в отношении людей, которые не разбираются в музыке, скорее редкость. Всего в магазине около 5 000 пластинок, всё разложено по стилям в алфавитном порядке, просто и понятно. Отдельно стоят коробки с винилом на распродаже. Есть полка с оригинальными коллекционными изданиями. Помимо пластинок, здесь продают CD, артхаусное кино, книги, проигрыватели, билеты на концерты, есть отдельная секция с дисками Артемия Троицкого. По пятницам бывают кинопоказы, а по вечерам можно просто сидеть и слушать музыку, попивая кофе за 20 рублей. Однажды в магазин зашла Пи Джей Харви и спросила пластинку Вертинского. Ее, конечно, сразу нашли.
«Фонотека»
Joan Baez — Joan Baez — 250 рублей
Panta Rei — Panta Rei — 23 500 рублей
«Топ100»
Магазин открыт при поддержке радио Roks в 2004 году. Выбор пластинок соответствует политике радиостанции: классическая и современная музыка, которая попадает под расплывчатое определение «рок», включая самые новые релизы. Всего в «Топ100» около 4 000 единиц винила и 2 000 компакт-дисков. Всё разложено по алфавиту и стилям, традиционно имеются коробки с сейлами. Каждую неделю по пятницам на интернет-радиостанции «Фонтанка.фм» с 15:00 до 16:00 выходит передача от магазина «Топ100» о новостях и новинках музыкальной индустрии.
«Топ100»/ Радио «Рокс». Магазин эксклюзивной музыки.
Bob Marley and The Wailers — Kaya — 929 рублей
Joy Division — Still — 1 399 рублей
«Уровень звука»
Магазин существует два года, раньше он назывался Sky Records, а на новом месте обосновался больше года назад. «Уровень звука» специализируется на экспериментальной электронной музыке, эмбиенте, дабстепе, драм-н-бэйсе, айдиэм, техно, хаусе. За винилом ездят за границу, стараются привозить особенно интересные музыкальные продукты, многие в единственном экземпляре. Кроме пластинок, продают проигрыватели, сумки, аксессуары, а по соседству находится отдел магазина жонглерского мастерства.
«Уровень звука»
Plaid — Scintilli — 980 рублей
Chemical Brothers — Do It Again — 380 рублей
Удельный рынок
Виниловая точка на Удельной существует уже 15 лет, так что ее смело можно назвать магазином. Владельцы неизменно приходят торговать каждые выходные в любую погоду и в любом состоянии. Основные покупатели — случайные прохожие с барахолки, но есть несколько человек, которые заглядывают сюда регулярно на протяжении многих лет. Винил привозят в основном из Швеции и Финляндии, каждые выходные выставляют по 500–600 пластинок. Все они лежат вперемешку в больших коробках. Часто попадаются советские издания Джеймса Брауна, Doors и Аллы Пугачевой, эстрадное попурри и Владимир Высоцкий, на которого после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» резко взлетел спрос и цены. Стоимость винила варьируется от 50 рублей за пластинки «Мелодия» до 600–1 500 за западные издания. Помимо пластинок, здесь можно найти Hi-Fi технику, проигрыватели, магнитофоны, мониторы, а иногда даже лыжи с коньками.
Точка на Удельной
Александр Гаук — 50 рублей
Doors — Full Circle — 900 рублей
Комментарии
Наверняка в 2012-м был смысл записывать Фонотеку в Рок Остров в список лучших магазинов, и я даже отчасти согласен, но сегодня ситуация изменилась. Когда я искал места приобретения винила, первой статьёй-наводкой была эта, так что, надеюсь что новички ознакомятся с приведёнными ниже фактами прежде чем делать выбор, куда пойти.
Рок остров.
Он и раньше был странноватым местом. К молодёжи там относятся плохо, смотрят косо, шепчутся за вашей спиной, да и один из продавцов - общеизвестный наркоман, чуть что срывающийся на оскорбления. Не знаю правда, он там всё еще работает или нет, не следил. Цены были нормальные. Сейчас, в 2016, когда вдарил кризис, цены подскочили значительно. И далеко не в 2 раза, а то и в 3, 4, 5. Говорю это не просто так, сейчас на той же Уделке или авито можно найти пластинки, которые стоят дешевле в разы, чем в этом магазине. Да, нужно конечно платить за аренду, но какой толк идти в сырой подвал с угрюмыми продавцами и сомнительным выбором, если на той же Уделке атмосфера будет так же самая, но цены будут в разы ниже и выбор шире?
Фонотека.
Из всех точек, самое приятное по атмосфере. До кризиса цены были нормальные, сейчас подскочили в несколько раз. Однако, если вам хочется сходить в приятное место, где вам всё покажут, расскажут, и дадут послушать, то можно сходить. Особенно хорошо с другом. Но бьёт по карману - продавать того же Принца за 4-х значные числа это уже черезчур. Стоит брать только толковые вещи, но нужно разбираться, чтобы там их найти по терпимой цене, а то можно нарваться на пластинку, которая там стоит 1000, а в любом другом месте 200-400. В общем, в основном покупать невыгодно. Приятно только, что цены на винил до 2015-го не повысились, как в других магазинах. Пластинка, которая лежала в 2014 за 700, так сейчас и лежит за 700.
Уделка
Лучшее место для приобретения винила в Питере, если вам важны цены и выбор. Есть тут две точки, которые знает каждый, кто часто покупает пластинки, и там всегда очень демократичные цены и широкий выбор, и частые привозы. Однако, тут стоит очень внимательно смотреть на состояние перед покупкой, и очень долго перебирать винил чтобы найти то что нужно. Пластинки не оцениваются и как правило не расставлены по категориям и алфавиту. Но, на мой взгляд в этом и прелесть "охоты" на винил, порой можно очень удачно найти хорошие и редкие пластинки за копейки. Я много раз находил пласты по 250-350, за которые в той же фонотеке попросили бы минимум 2000, и при этом в отличном состоянии.
А если вы хотите пойти еще дальше, то поезжайте в Швецию или другую европейскую страну и берите там винил по оптовым ценам.
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