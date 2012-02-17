Виниловая точка на Удельной существует уже 15 лет, так что ее смело можно назвать магазином. Владельцы неизменно приходят торговать каждые выходные в любую погоду и в любом состоянии. Основные покупатели — случайные прохожие с барахолки, но есть несколько человек, которые заглядывают сюда регулярно на протяжении многих лет. Винил привозят в основном из Швеции и Финляндии, каждые выходные выставляют по 500–600 пластинок. Все они лежат вперемешку в больших коробках. Часто попадаются советские издания Джеймса Брауна, Doors и Аллы Пугачевой, эстрадное попурри и Владимир Высоцкий, на которого после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» резко взлетел спрос и цены. Стоимость винила варьируется от 50 рублей за пластинки «Мелодия» до 600–1 500 за западные издания. Помимо пластинок, здесь можно найти Hi-Fi технику, проигрыватели, магнитофоны, мониторы, а иногда даже лыжи с коньками.



Сергей, владелец точки: «На улице мороз, покупателей мало, но ничего, стоим, работаем. Мы в бизнесе уже 15 лет и никуда отсюда не денемся». Точка на Удельной

Удельный рынок

Сб.-Вс.: 10:00–17:00

Александр Гаук — 50 рублей Doors — Full Circle — 900 рублей

