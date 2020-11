Магазин «База» в арт-центре «Пушкинская 10» работает с 1998 года. Винил здесь считают неотъемлемым атрибутом DJ-культуры, а большинство тех, кто играет электронную музыку в городе, периодически заходят в «Базу» за новыми пластинками. Некоторые приносят на реализацию часть своих коллекций, например одним из резидентов является Dj Андрей Панин. Кроме пластинок, здесь продают диджейское оборудование, миди-контроллеры, сумки для винила и другие аксессуары. Раньше по соседству находилась студия RTS.Fm — интернет-радиостанция, куда часто приглашали хаус- и техно-диджеев, поэтому через магазин часто проходили известные в городе музыкальные деятели.



Андрей, администратор : «Как-то раз один наш постоянный клиент, как обычно, набрал кучу пластинок и сильно переживал, стоящие они или нет, но в итоге пришел и сказал, что в одной из них нашел 100 долларов». Baza Record Shop

Лиговский пр., 53

Пн-Сб: 12:00–20:00

Тел.: 575-57-78

www.baza-shop.ru

Snuff Crew — Forward to the Past 2: The Acid Flashback — 799 рублей Dj Shadow — The Less You Know The Better — 1 450 рублей