Мода на аналоговые носители вернулась несколько лет назад как альтернатива скачиванию музыки в интернете. Тем не менее магазины с винилом в Петербурге можно пересчитать по пальцам, а массовая погоня за пластинками, которая была чуть ли не главным атрибутом нормального советского подростка, так и осталась в прошлом. The Village прошелся по 6 музыкальным магазинам, где продают винил, и выяснил, какие пластинки можно купить в Петербурге и сколько они стоят.

 

«Рок Остров» / Rock Island

 

«Рок Остров» существует с 1992 года и является старейшим магазином винила в Петербурге, дожившим до сегодняшнего дня. Здесь почти не встретишь новых релизов, зато есть всё, что вызывало дрожь в коленках у родившихся в СССР в 60–70-е. Пластинок с легендарной рок- и поп-музыкой из Европы и Штатов здесь больше 12 тысяч. Несколько больших полок занимают советские пластинки и русский рок. В Rock Island с одинаковым успехом можно найти и винил «Арии», и запись радиогимнастики под спейс-диско. В 1996 году здесь проходили съемки фильма «Брат». По сценарию Сергей Бодров приходил за альбомами «Агаты Кристи» и «Наутилуса Помпилиуса». Тогда у магазина был еще старый интерьер. Кроме пластинок, здесь есть небольшой выбор дисков с рок-музыкой и DVD с классикой и артхаусом.  


 


Сергей Юрьевич, администратор: «Мы одни из тех немногих музыкальных магазинов, кто пережил 2 волны, первую — это когда люди начали отдавать винил в обмен на CD, и вторую, когда, наоборот, CD начали обратно отдавать в обмен на винил».

 

«Рок Остров»/Rock Island
Ул. Кирочная, 8
Вт.-Сб.: 11:00–19:00 
Вс., Пн. — выходной
www.rockisland.spb.ru
 
Led Zeppelin - Led Zeppelin II — 7 000 рублей
Madonna — True Blue — 399 рублей

 

 

Baza / «База»

 

Магазин «База» в арт-центре «Пушкинская 10» работает с 1998 года. Винил здесь считают неотъемлемым атрибутом DJ-культуры, а большинство тех, кто играет электронную музыку в городе, периодически заходят в «Базу» за новыми пластинками. Некоторые приносят на реализацию часть своих коллекций, например одним из резидентов является Dj Андрей Панин. Кроме пластинок, здесь продают диджейское оборудование, миди-контроллеры, сумки для винила и другие аксессуары. Раньше по соседству находилась студия RTS.Fm — интернет-радиостанция, куда часто приглашали хаус- и техно-диджеев, поэтому через магазин часто проходили известные в городе музыкальные деятели.


 


Андрей, администратор «Как-то раз один наш постоянный клиент, как обычно, набрал кучу пластинок и сильно переживал, стоящие они или нет, но в итоге пришел и сказал, что в одной из них нашел 100 долларов».

 

Baza Record Shop
Лиговский пр., 53
Пн-Сб: 12:00–20:00 
Тел.: 575-57-78
www.baza-shop.ru
 
Snuff Crew — Forward to the Past 2: The Acid Flashback — 799 рублей
Dj Shadow — The Less You Know The Better — 1 450 рублей

 

«Фонотека»

 

«Фонотека» существует около шести лет, а пластинки здесь продают три с половиной года. В магазин часто заходят коллекционеры, охотники за редкими изданиями, увлеченные винил-диггеры. Однако снобизм со стороны продавцов в отношении людей, которые не разбираются в музыке, скорее редкость. Всего в магазине около 5 000 пластинок, всё разложено по стилям в алфавитном порядке, просто и понятно. Отдельно стоят коробки с винилом на распродаже. Есть полка с оригинальными коллекционными изданиями. Помимо пластинок, здесь продают CD, артхаусное кино, книги, проигрыватели, билеты на концерты, есть отдельная секция с дисками Артемия Троицкого. По пятницам бывают кинопоказы, а по вечерам можно просто сидеть и слушать музыку, попивая кофе за 20 рублей. Однажды в магазин зашла Пи Джей Харви и спросила пластинку Вертинского. Ее, конечно, сразу нашли.


 


Дмитрий, продавец«За год работы здесь я очень круто прокачался именно по музыке, открыл для себя много нового, стал увлекаться классикой».

 

«Фонотека»
Ул. Марата, 28
Пн.-Вс.: 10:00–22:00
Тел.: 712-30-13
www.phonoteka.ru
 
Joan Baez — Joan Baez — 250 рублей
Panta Rei — Panta Rei — 23 500 рублей

 

«Топ100»

 

Магазин открыт при поддержке радио Roks в 2004 году. Выбор пластинок соответствует политике радиостанции: классическая и современная музыка, которая попадает под расплывчатое определение «рок», включая самые новые релизы. Всего в «Топ100» около 4 000 единиц винила и 2 000 компакт-дисков. Всё разложено по алфавиту и стилям, традиционно имеются коробки с сейлами. Каждую неделю по пятницам на интернет-радиостанции «Фонтанка.фм» с 15:00 до 16:00 выходит передача от магазина «Топ100» о новостях и новинках музыкальной индустрии.


 


Александр Шиманов, владелец магазина: «Музыка на CD уже никому не нужна, всё, что людям надо, они могут найти и скачать в интернете, а вот пластинки — это реально интересно».

 

«Топ100»/ Радио «Рокс». Магазин эксклюзивной музыки. 
Ул. Пестеля, 13–15  
Тел.: 579-30-09
Пн.-Вс.: 11.00–20.00 
www.top100rocks.ru

 
Bob Marley and The Wailers — Kaya — 929 рублей
Joy Division — Still — 1 399 рублей

 

 

«Уровень звука»

 

Магазин существует два года, раньше он назывался Sky Records, а на новом месте обосновался больше года назад. «Уровень звука» специализируется на экспериментальной электронной музыке, эмбиенте, дабстепе, драм-н-бэйсе, айдиэм, техно, хаусе. За винилом ездят за границу, стараются привозить особенно интересные музыкальные продукты, многие в единственном экземпляре. Кроме пластинок, продают проигрыватели, сумки, аксессуары, а по соседству находится отдел магазина жонглерского мастерства.


 


Иван, продавец: «Мы основываемся на точечном выборе, не стараемся привезти много, а качественные вещи всегда находят своего покупателя. Дешево стоит только то, что кому-то не нужно или в плохом состоянии».

 

«Уровень звука»
Ул. Гончарная, 20
Пн.-Вс.: 12:00–21:00
Тел.: (921) 640-18-46
www.uzvuka.korshunoff.ru

 
Plaid — Scintilli — 980 рублей
Chemical Brothers — Do It Again — 380 рублей

 

 

Удельный рынок

 

Виниловая точка на Удельной существует уже 15 лет, так что ее смело можно назвать магазином. Владельцы неизменно приходят торговать каждые выходные в любую погоду и в любом состоянии. Основные покупатели — случайные прохожие с барахолки, но есть несколько человек, которые заглядывают сюда регулярно на протяжении многих лет. Винил привозят в основном из Швеции и Финляндии, каждые выходные выставляют по 500–600 пластинок. Все они лежат вперемешку в больших коробках. Часто попадаются советские издания Джеймса Брауна, Doors и Аллы Пугачевой, эстрадное попурри и Владимир Высоцкий, на которого после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» резко взлетел спрос и цены. Стоимость винила варьируется от 50 рублей за пластинки «Мелодия» до 600–1 500 за западные издания. Помимо пластинок, здесь можно найти Hi-Fi технику, проигрыватели, магнитофоны, мониторы, а иногда даже лыжи с коньками.


 


Сергей, владелец точки: «На улице мороз, покупателей мало, но ничего, стоим, работаем. Мы в бизнесе уже 15 лет и никуда отсюда не денемся».

 

Точка на Удельной
Удельный рынок
Сб.-Вс.: 10:00–17:00 
 
Александр Гаук — 50 рублей
Doors — Full Circle — 900 рублей


Фотографии: Дмитрий Цыренщиков