Артем Мозговой
На сайте с 4 сентября 2008
Питер
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУЯ отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...
Питер
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ Я отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...
Путешествия читателей The Village
ЭКВАДОР. Страна детей, которые не плачутОставляя позади вычищенные до блеска и выбеленные до скуки аэропорты Лос-Анджелеса и Майами, мой самолет приближался к посадочной площадке грязного и соблазнительного Кито. Не владея практически никакой информацией об этом месте, я жадно вслушивался в разговоры пассажиров, знавших явно больше, чем я: «Смотри-смотри, под нами федеральный стадион, а вон там центральный парк. Помнишь, как...
Путешествия читателей The Village