Осенние обещания В Америке есть отличная традиция на Новый год составлять список так называемых resolutions – обещаний себе и миру. Мы, надо заметить, к обещаниям относимся куда легкомысленнее, у нас обещанного три года ждут. Тем не менее мы решили поймать на слове несколько десятков обычных прохожих. Now it's official.