Лена Нуряева
На сайте с 15 сентября 2008
Люди в городе
Друг напрокат«Меня зовут Лена, я неудачница, но у меня есть тысяча рублей, чтобы оплатить услуги друга напрокат». Специально для The Village Елена Нуряева опробовала недавно появившуюся услугу оплачиваемой дружбы
Люди в городе
Друг напрокат «Меня зовут Лена, я неудачница, но у меня есть тысяча рублей, чтобы оплатить услуги друга напрокат». Специально для The Village Елена Нуряева опробовала недавно появившуюся услугу оплачиваемой дружбы
Колонки
Острый языкПаям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать
Колонки
Острый язык Паям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать
Общественные пространства
Творческие кластеры: FlaconДизайн-завод «Флакон» – кому нужен и как функционирует.
Общественные пространства
Творческие кластеры: Flacon Дизайн-завод «Флакон» – кому нужен и как функционирует.
Люди в городе
Лекция: Малкольм Макларен Малкольм Макларен о сексе, культуре, лени и духе времени.
Магазины
Открытие магазина Mood SwingsВчера на Никитском бульваре открылся мультибрендовый магазин «Mood Swings». Mood swings с английского – перемены в настроении. Хотя в приглашении это трактовалось как психологическая патология, а фантазии на тему «Алисы в стране чудес» на витринах эту тему развивали – магазин вышел стройным.
Магазины
Открытие магазина Mood Swings Вчера на Никитском бульваре открылся мультибрендовый магазин «Mood Swings». Mood swings с английского – перемены в настроении. Хотя в приглашении это трактовалось как психологическая патология, а фантазии на тему «Алисы в стране чудес» на витринах эту тему развивали – магазин вышел стройным.
Общественные пространства
Creative ClustersЧто такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.
Общественные пространства
Creative Clusters Что такое творческие кластеры и нужны ли они Москве. Серия репортажей от сайта Look At Me.
Колонки
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назадПаям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев
Колонки
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад Паям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев
Люди в городе
Лекция: Диана фон ФюрстенбергДушеспасительная лекция о независимости, мечтах, женской доле и фэшн-индустрии.
Люди в городе
Лекция: Диана фон Фюрстенберг Душеспасительная лекция о независимости, мечтах, женской доле и фэшн-индустрии.
Люди в городе
Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto)24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все.
Люди в городе
Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto) 24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все.
Колонки
Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCEПаям Шарифи о переосмыслении классических и культовых поп-хитов
Колонки
Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE Паям Шарифи о переосмыслении классических и культовых поп-хитов
Колонки
Эссе о бородеИногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.
Колонки
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.
Люди в городе
Осенние обещанияВ Америке есть отличная традиция на Новый год составлять список так называемых resolutions – обещаний себе и миру. Мы, надо заметить, к обещаниям относимся куда легкомысленнее, у нас обещанного три года ждут. Тем не менее мы решили поймать на слове несколько десятков обычных прохожих. Now it's official.
Люди в городе
Осенние обещания В Америке есть отличная традиция на Новый год составлять список так называемых resolutions – обещаний себе и миру. Мы, надо заметить, к обещаниям относимся куда легкомысленнее, у нас обещанного три года ждут. Тем не менее мы решили поймать на слове несколько десятков обычных прохожих. Now it's official.
Люди в городе
Лекция: Ирина МеглинскаяУ нас на выставке Ястребовой играла группа Tesla Boy, я думала разнесут всю галерею, у меня же такое респектабельное место
Люди в городе
Лекция: Ирина Меглинская У нас на выставке Ястребовой играла группа Tesla Boy, я думала разнесут всю галерею, у меня же такое респектабельное место
Путешествия читателей The Village
Карта КутежаНынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Путешествия читателей The Village