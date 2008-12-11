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17 сентября, четверг
Екатеринбург
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А

Алена Чендлер

На сайте с 17 сентября 2008

Комментарии4
Темы0
Посты5
Коротко0
Питер
Фри – МаркетФримаркет – дословно бесплатный рынок. Это когда вы и мы приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, пластинки и прочее.), вещи недостойные того, чтобы их выкинули. А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.
55
Питер

Фри – Маркет Фримаркет – дословно бесплатный рынок. Это когда вы и мы приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, пластинки и прочее.), вещи недостойные того, чтобы их выкинули. А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.

Питер
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe    Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация  книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.  
22
Питер

Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe     Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация  книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.  

Велосипеды
Ретро – велосипеды Bobbin BicyclesНа интернет ресурсе  - http://www.bobbinbicycles.co.uk, можно купить  себе старомодный велосипед в  традициях ретро - стиля. Супружеская пара Tom Morris и Sian Emmison, открыли магазин, специализирующийся на старинных городских велосипедах – из Великобритании, США и, главным образом, Голландии, а после успешных продаж решили так же продавать велосипеды через вебсайт.
25
Велосипеды

Ретро – велосипеды Bobbin Bicycles На интернет ресурсе  - http://www.bobbinbicycles.co.uk, можно купить  себе старомодный велосипед в  традициях ретро - стиля. Супружеская пара Tom Morris и Sian Emmison, открыли магазин, специализирующийся на старинных городских велосипедах – из Великобритании, США и, главным образом, Голландии, а после успешных продаж решили так же продавать велосипеды через вебсайт.

Питер
Новогодние Игрушки с УдельнойНа каждом припорошенном снегом лотке блошиного рынка на Удельной, обязательно стоит  олдскульный ватный дед мороз и коробки со старыми новогоднимим игрушками. Встречаются и игрушки которым больше 100 лет. Разбитые игрушки сороковых продаются по 50 рублей, современные по 5 рублей. Продавцы убеждены в цене и  говорят о важности старости новогодней игрушки и неважно, что она сломана, ведь...
37
Питер

Новогодние Игрушки с Удельной На каждом припорошенном снегом лотке блошиного рынка на Удельной, обязательно стоит  олдскульный ватный дед мороз и коробки со старыми новогоднимим игрушками. Встречаются и игрушки которым больше 100 лет. Разбитые игрушки сороковых продаются по 50 рублей, современные по 5 рублей. Продавцы убеждены в цене и  говорят о важности старости новогодней игрушки и неважно, что она сломана, ведь...

Питер
Хельсинки – LOOKSИз Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.
41
Питер

Хельсинки – LOOKS Из Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.