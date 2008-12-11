Алена Чендлер
На сайте с 17 сентября 2008
Питер
Фри – МаркетФримаркет – дословно бесплатный рынок. Это когда вы и мы приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, пластинки и прочее.), вещи недостойные того, чтобы их выкинули. А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.
Питер
Фри – Маркет Фримаркет – дословно бесплатный рынок. Это когда вы и мы приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, пластинки и прочее.), вещи недостойные того, чтобы их выкинули. А пришедшие забирают себе всё, что им понравится.
Питер
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.
Питер
Фотоконкурс «Polaroid» в Book Cafe Весной 2009 года в книжном магазине Book Café Галереи дизайна Bulthaup Санкт-Петербурга состоится открытие выставки «Polaroid» и презентация книги «The PolaroidBook» издательства Taschen.
Велосипеды
Ретро – велосипеды Bobbin BicyclesНа интернет ресурсе - http://www.bobbinbicycles.co.uk, можно купить себе старомодный велосипед в традициях ретро - стиля. Супружеская пара Tom Morris и Sian Emmison, открыли магазин, специализирующийся на старинных городских велосипедах – из Великобритании, США и, главным образом, Голландии, а после успешных продаж решили так же продавать велосипеды через вебсайт.
Велосипеды
Ретро – велосипеды Bobbin Bicycles На интернет ресурсе - http://www.bobbinbicycles.co.uk, можно купить себе старомодный велосипед в традициях ретро - стиля. Супружеская пара Tom Morris и Sian Emmison, открыли магазин, специализирующийся на старинных городских велосипедах – из Великобритании, США и, главным образом, Голландии, а после успешных продаж решили так же продавать велосипеды через вебсайт.
Питер
Новогодние Игрушки с УдельнойНа каждом припорошенном снегом лотке блошиного рынка на Удельной, обязательно стоит олдскульный ватный дед мороз и коробки со старыми новогоднимим игрушками. Встречаются и игрушки которым больше 100 лет. Разбитые игрушки сороковых продаются по 50 рублей, современные по 5 рублей. Продавцы убеждены в цене и говорят о важности старости новогодней игрушки и неважно, что она сломана, ведь...
Питер
Новогодние Игрушки с Удельной На каждом припорошенном снегом лотке блошиного рынка на Удельной, обязательно стоит олдскульный ватный дед мороз и коробки со старыми новогоднимим игрушками. Встречаются и игрушки которым больше 100 лет. Разбитые игрушки сороковых продаются по 50 рублей, современные по 5 рублей. Продавцы убеждены в цене и говорят о важности старости новогодней игрушки и неважно, что она сломана, ведь...
Питер
Хельсинки – LOOKSИз Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.
Питер