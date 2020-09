Mouse on Mars Концерт немецкой группы Mouse on Mars в Прибое был, пожалуй, самым ярким событием фестиваля электронной музыки и виджеинга Электромеханика. На вебсайте группы написано «Mouse on Mars rock like hell» и это чистая правда. Публика собралась самая разнообразная от обдолбаных подростков до известного искусствоведа Олеси Туркиной или художника и организатора московского фестиваля комиксов...