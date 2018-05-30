Владимир Квасников
На сайте с 25 октября 2010
Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек Среди них — двое детей
В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера
В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»
В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»
В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats
Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»
В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»
На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа
В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности
На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности
Telegram заявил о блокировке обновлений мессенджера в App Store
Ограничения действуют по всему миру с середины апреля
Telegram заявил о блокировке обновлений мессенджера в App Store Ограничения действуют по всему миру с середины апреля
Пассажиры пожаловались ФАС на резкое подорожание авиабилетов в дни ЧМ-18
Средняя цена билетов по некоторым направлениям выросла в 4–6 раз
Пассажиры пожаловались ФАС на резкое подорожание авиабилетов в дни ЧМ-18 Средняя цена билетов по некоторым направлениям выросла в 4–6 раз
МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве до конца дня
«Желтый» уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу
МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве до конца дня «Желтый» уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу
Оппозиция подала заявку на проведение митинга ко Дню России Акция запланирована на 10 июня
Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве запустился сервис долгосрочной аренды автомобилей Willz
Стоимость подписки колеблется от 35 до 115 тысяч рублей в месяц
В Москве запустился сервис долгосрочной аренды автомобилей Willz Стоимость подписки колеблется от 35 до 115 тысяч рублей в месяц
Лучшие и худшие марки пломбира по версии Роскачества
В трети образцов выявили различные нарушения — от нехватки жира до наличия бактерии кишечной палочки
Лучшие и худшие марки пломбира по версии Роскачества В трети образцов выявили различные нарушения — от нехватки жира до наличия бактерии кишечной палочки
Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»
Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом
Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом
Литр бензина в Москве за неделю подорожал почти на рубль
В среднем по России цены также выросли
Литр бензина в Москве за неделю подорожал почти на рубль В среднем по России цены также выросли
Сервис Beru! потребовал 5 миллионов рублей от «Яндекса» и Сбербанка
Основанием для претензии стало название новой торговой площадки компаний
Сервис Beru! потребовал 5 миллионов рублей от «Яндекса» и Сбербанка Основанием для претензии стало название новой торговой площадки компаний
Автопарк «Яндекс.Драйва» пополнят спорткары
Также пользователям станут доступны более 500 машин бизнес-класса
Автопарк «Яндекс.Драйва» пополнят спорткары Также пользователям станут доступны более 500 машин бизнес-класса
Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи
Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения
Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения
Июнь в Москве начнется с резкого похолодания
В середине недели ожидается жара до плюс 27 градусов