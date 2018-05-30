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Владимир Квасников

На сайте с 25 октября 2010

Комментарии81
Темы0
Посты12725
Коротко0
Новости

Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек

Среди них — двое детей

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Новости

Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек Среди них — двое детей

Новости

В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера

В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»

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В музее Тимирязева откроется школа естествознания имени Гарри Поттера В ее расписание входят «Зельеварение», «Травоведение», «Магическая физика» и «Фантастические твари»

Новости

В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats

Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»

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Новости

В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»

Новости

На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа

В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности

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Новости

На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности

Новости

Telegram заявил о блокировке обновлений мессенджера в App Store

Ограничения действуют по всему миру с середины апреля

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Новости

Telegram заявил о блокировке обновлений мессенджера в App Store Ограничения действуют по всему миру с середины апреля

Новости

Пассажиры пожаловались ФАС на резкое подорожание авиабилетов в дни ЧМ-18

Средняя цена билетов по некоторым направлениям выросла в 4–6 раз

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Новости

Пассажиры пожаловались ФАС на резкое подорожание авиабилетов в дни ЧМ-18 Средняя цена билетов по некоторым направлениям выросла в 4–6 раз

Новости

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве до конца дня

«Желтый» уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу

0
Новости

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве до конца дня «Желтый» уровень опасности объявлен почти по всему Центральному федеральному округу

Новости

Оппозиция подала заявку на проведение митинга ко Дню России

Акция запланирована на 10 июня

1
Новости

Оппозиция подала заявку на проведение митинга ко Дню России Акция запланирована на 10 июня

Новости

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В Москве запустился сервис долгосрочной аренды автомобилей Willz

Стоимость подписки колеблется от 35 до 115 тысяч рублей в месяц

0
Новости

В Москве запустился сервис долгосрочной аренды автомобилей Willz Стоимость подписки колеблется от 35 до 115 тысяч рублей в месяц

Новости

Лучшие и худшие марки пломбира по версии Роскачества

В трети образцов выявили различные нарушения — от нехватки жира до наличия бактерии кишечной палочки

3
Новости

Лучшие и худшие марки пломбира по версии Роскачества В трети образцов выявили различные нарушения — от нехватки жира до наличия бактерии кишечной палочки

Новости

Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»

Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом

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Новости

Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом

Новости

Литр бензина в Москве за неделю подорожал почти на рубль

В среднем по России цены также выросли

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Новости

Литр бензина в Москве за неделю подорожал почти на рубль В среднем по России цены также выросли

Новости

Сервис Beru! потребовал 5 миллионов рублей от «Яндекса» и Сбербанка

Основанием для претензии стало название новой торговой площадки компаний

0
Новости

Сервис Beru! потребовал 5 миллионов рублей от «Яндекса» и Сбербанка Основанием для претензии стало название новой торговой площадки компаний

Новости

Автопарк «Яндекс.Драйва» пополнят спорткары

Также пользователям станут доступны более 500 машин бизнес-класса

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Новости

Автопарк «Яндекс.Драйва» пополнят спорткары Также пользователям станут доступны более 500 машин бизнес-класса

Новости

Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Алкоголь от Coca-Cola, колонизация Луны и цифровое бессмертие в 2100 году Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи

Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения

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Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения

Новости

Июнь в Москве начнется с резкого похолодания

В середине недели ожидается жара до плюс 27 градусов

0
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Июнь в Москве начнется с резкого похолодания В середине недели ожидается жара до плюс 27 градусов

Новости

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR

МГУ расположился на 126-м месте

0
Новости

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR МГУ расположился на 126-м месте

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