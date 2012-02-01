Такие рецепты у меня получаются в тот момент, когда очень хочется использовать какой-то конкретный ингредиент: травку, особое мясо или не совсем привычный овощ. В этом рецепте подобным ингредиентом был тархун. Курица получилась необыкновенно нежной. Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.

Самое вкусное ее сочетание - с рисом. С самым обычным, без единой специи. Еще в процессе приготовления руки все время тянутся к дверце духовки, чтобы еще разочек взглянуть на всю эту красоту: кусочки курицы и целые головки чеснока утопают в сливках, веточки тархуна потихонечку темнеют,совершенно замечательно скручиваясь от жара. Когда подавать будете, соуса на жалейте - такие, как я, любят его остатки еще кусочком хлеба собирать, промакивая мякишем. И вот этот жест - истинная похвала повару)

Надо:

1 кг курицы

500 мл сливок (10-20%)

30 г свежего тархуна (пучок)

3 головки чеснока (лучше всего - молодого)

1-2 ст. ложки оливкового масла extra virgin

Время приготовления: 40-45 минут.

Духовку разогрейте до 200С. Кусочки курицы берите на свое усмотрение: можно взять только грудку, только ножки, только крылышки или же разделать целую тушку.

Куриные кусочки сложите в форму, в которой будете запекать. Посыпьте солью и перцем. Чеснок кладите прямо в кожуре, так ароматнее, да и зубчики, запекаясь в своей собственной шкурке, становятся очень нежными. Хорошо, если купите молодой чеснок. Он не такой резкий и острый, даже немного сладкий и очень сочный.

Вокруг курицы разложите чеснок и веточки тархуна. Подкладывайте их под курицу, выкладывайте вокруг, кладите поверх кусочков- как угодно.

Вылейте в форму сливки и слегка полейте оливковым маслом extra virgin. Буквально пару капель - для легкого вкусового оттенка. Если оливкового масла первого холодного отжима у вас не окажется под рукой, то лучше не добавляйте масло совсем. Жирности курице и так будет достаточно, не стоит ее утяжелять без пользы для вкуса.

Ставьте форму с курицей в заранее разогретую до 200С духовку и запекайте 25-30 минут.

Перед подачей зубчики чеснока слегка раздавите. Шкурка очень легко отделится. Выньте ее из соуса. Если вам, как и мне, очень нравится, как смотрится именно целые дольки чеснока, естественно, оставляйте их так. Проверенно - гости замечательно справляются с ними у себя в тарелке, смакуя.

Приятного аппетита!

Кулинарный проект Kalabasa.