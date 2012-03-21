Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам. А поскольку здесь и молочных продуктов нет, то в период поста ее можно быстро приготовить в качестве соуса к паровым или запеченным овощам или подавать на завтрак с хрустящими тостами.

В качестве добавки к мясу, рыбе или птице она тоже подойдет, только в этом случае выбирайте для их приготовления не особо яркие рецепты, да и само мясо, рыба или птица стоит подобрать нежирные и обладающие деликатным вкусом. Например, на фоне жирного куска баранины или семги, запеченной в апельсиновом маринаде, этот, пусть и достаточно густой соус запросто потеряется. А вот вкус паровой курицы или слегка припущенной в сливочном масле трески он отлично дополнит.

Надо:

150 г мягкого тофу

50 г очищенных грецких орехов

1 ст. ложка кунжутного масла

1 долька лимона (1 ст. ложка сока)

1 зубчик чеснока

0.5 ч. ложки соли

0.5 ч. ложки перца (или чуть меньше - по вкусу)



Время приготовления: 7 минут.

Чеснок очистите. Положите его в чашу блендера вместе с грецкими орехами. Измельчите.



Теперь добавьте сюда оставшиеся ингредиенты - тофу, сок лимона, кунжутное масло, соль и перец. Еще раз взбейте, чтобы получить однородную массу без крупных комочков или крупных частичек орехов или же чеснока. Масса должна быть однородной, нежной и очень воздушной.

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