Постная намазка из тофу и грецких орехов Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам. А поскольку здесь и молочных продуктов нет, то в период поста ее можно быстро приготовить в качестве соуса к паровым или запеченным овощам или подавать на завтрак с хрустящими тостами.
В качестве добавки к мясу, рыбе или птице она тоже подойдет, только в этом случае выбирайте для их приготовления не особо яркие рецепты, да и само мясо, рыба или птица стоит подобрать нежирные и обладающие деликатным вкусом. Например, на фоне жирного куска баранины или семги, запеченной в апельсиновом маринаде, этот, пусть и достаточно густой соус запросто потеряется. А вот вкус паровой курицы или слегка припущенной в сливочном масле трески он отлично дополнит.
Надо:
150 г мягкого тофу
50 г очищенных грецких орехов
1 ст. ложка кунжутного масла
1 долька лимона (1 ст. ложка сока)
1 зубчик чеснока
0.5 ч. ложки соли
0.5 ч. ложки перца (или чуть меньше - по вкусу)
Время приготовления: 7 минут.
Чеснок очистите. Положите его в чашу блендера вместе с грецкими орехами. Измельчите.
Теперь добавьте сюда оставшиеся ингредиенты - тофу, сок лимона, кунжутное масло, соль и перец. Еще раз взбейте, чтобы получить однородную массу без крупных комочков или крупных частичек орехов или же чеснока. Масса должна быть однородной, нежной и очень воздушной.
Комментарии
как раз в пост для любителей сыров - самое оно! очень вкусно!
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