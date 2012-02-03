Одной из главных проблем коммунальных служб всегда считается уборка снега и наледи, и несмотря на постоянное внедрение новых способов спасения от гололеда, соль по-прежнему в ходу. The Village собрал 5 технологий очистки улиц в тех странах, где зимой выпадает снег, узнал об их плюсах и минусах и взял комментарии у экологов, обувных мастеров и простых жителей.

СОЛЬ (NaCl)

ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КИЕВ

Дешевизна

Вред. Соль — это хлорид, очень активное вещество. Например, несколько лет назад она привела к аварии на Южной подстанции (Петербург), разъев провода, проложенные под землей. Соль приводит к коррозии труб, мостов, автомобилей, вызывает аллергию, вредит обуви, одежде, лапам животных и историческим памятникам. Не говоря уже об окружающей среде, так как попадает в подземные воды, почву и реки.

МОСКВА

В уборке территорий столица продвинулась дальше остальных регионов. Московские дорожники гордятся своей системой превентивных мер: еще до выпадения снега дороги обрабатывают жидкими реагентами — 28%-м раствором хлористого кальция и хлористого натрия (пищевая соль). Обработку делают на основе данных метеослужбы и системы радаров, способных прогнозировать количество осадков с точностью до 1 мм воды или 1 см снега. Московские коммунальщики любят реагенты — в этом году они впервые решили посыпать ими дворы и резко увеличили объемы закупок твердых химикатов. 270 000 тоннами соли засыпают площадь в 88 млн кв. м. Зимой на уборку московских дорог уходит 2,1 млрд рублей ежемесячно.

КИЕВ

Соль (NaCl) и песок — основные средства, использующиеся для удаления снега и льда с дорог в городе. Однако сама технология уборки выстроена не очень разумно: днем дороги посыпают солью, а вечером убирают снег. Белым по серому: Итоги снежного января в Киеве

ПЕТЕРБУРГ

Климат Петербурга, а точнее сильные перепады температур, очень неудобен для коммунальных служб: на дорогах и тротуарах образуется либо гололед, либо слякоть. Чтобы они не появлялись, нужно очень оперативно убирать выпадающий снег. Вместо этого коммунальщики массово используют самый дешевый реагент — техническую соль. Тысячи людей и машин спасали Петербург от снега минувшей ночью





Игорь Симкин, житель Петербурга: «В этом году пострадали мои кроссовки — прямо будто оплавились. В прошлую зиму убил „Тимберленды“. В общем, у нас, видимо, только валенки в живых остаются после зимы, да утепленная резиновая обувь. А по существу, считаю, что соли у нас почему-то не жалеют и раскидывают, даже если нет снега. То ли потратить хотят для галочки, то ли начальству угодить, то ли подстраховаться. Пусть посыпают, но без фанатизма и когда нужно».



Также на улицах можно встретить песок и следы действия специальной смеси «Бионорд», которой очищают тротуары. В нее входят три вида соли: хлористый кальций, хлористый магний и хлористый натрий. На зиму город закупил 92 000 тонн «Бионорда». Для снеговой каши, которая получается в результате действия соли, даже есть специальное название — шуга. Соль способна плавить лед вплоть до температуры минус 21 °С, однако при опускании столбика термометра ниже минус 9–10 °С ее эффективность резко падает. В Финляндии соль перестают использовать, как только температура опускается ниже минус 5 °С. Финские метеорологи утверждают, что дороги становятся менее скользкими при очень низких температурах. Мнение: Химические реагенты на дорогах





Евгений, мастер ремонта обуви «Vip-мастер»: «Сильнее всего соль разъедает нитки. Поэтому прошитая обувь страдает больше всего. К тому же за последние годы упало качество обуви: изменилась технология изготовления, участился заводской брак, материалы стали хуже. Поэтому обувь от соли страдает очень сильно. Если же говорить о кожаной обуви высокого качества, то при каждодневном уходе за ней, просушке особенного вреда соль не причиняет. В годы с малым количеством снега, наоборот, обувь сильнее стирается, значительно возрастает ремонт набоек и накатов».





ФРИКЦИОННЫЙ МЕТОД:

ПЕСОК И КАМЕННАЯ КРОШКА

АВСТРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ И ДРУГИЕ

экологичность, возможность повторного использования

задерживается на проезжей части не более чем на полчаса:

ее сносит ветром, колесами автомобилей и ногами пешеходов.

После долгих проб, ошибок и научных исследований Европа практически полностью отказалась от использования химических реагентов для плавления снега и льда. В Берлине, например, закон разрешает использовать соль только на опасных участках дорог. Химикаты наносят слишком очевидный вред окружающей среде и городскому хозяйству. Мелкий песок — тоже не лучший вариант. Он пылит, попадает в легкие и не годен к вторичному использованию. Тогда как гравий и каменная крошка — экологичны и экономичны, хотя изначально и обходятся дороже соли. Весной крошку снова собирают специальными аппаратами, напоминающими пылесос, моют и используют повторно в следующем году.





Степан, житель Вены, эмигрировал из России в Австрию: «Не успело и полчаса пройти, как снег пошел, а на улицах спецмашины городского муниципалитета уже вовсю рассыпают мелкий гравий».

Метод разбрасывания песка и прочих абразивных (твердых и мелкозернистых) материалов называют фрикционным: гололед этим способом полностью не устранить, но сцепление с дорогой улучшается. Главное условие для использования этой технологии — дороги нужно чистить практически до асфальта сразу после снегопада или во время него. В некоторых городах Европы даже существуют специальные ящики с гравием, расставленные для пешеходов, чтобы жители могли сами разбросать песок, если очень скользко. Кстати, такие ящики иногда можно встретить и в Петербурге, например на Большом Сампсониевском проспекте и возле метро «Старая Деревня». В 2010 году на содержание дорог зимой в Финляндии было выделено 22 млн евро, однако из-за сильных снегопадов бюджет был превышен на 17 млн.





Аврора Рамо, жительница Хельсинки: «Когда снег идет ночью, его, как правило, очищают прежде, чем люди просыпаются и едут на работу. Но если снега много, то убирать его не успевают, и тогда останавливается всё! Три дня назад я ждала автобус 45 минут: они просто никуда не едут, хотя обычно ходят раз в 10 минут. Иногда пассажирам даже приходится выталкивать автобус из снега. Насчет льда — не знаю, как часто тротуар посыпают крошкой, но я этой зимой ни разу не поскользнулась, даже очень пьяная. И с обувью всё в порядке. Это касается улиц, а во дворах никто не несет ответственности за разбрасывание гравия, моя бабушка недавно из-за этого упала на льду. А вот в Берлине зимой очень скользко. В прошлом году я чувствовала себя так, как будто пришла на каток без коньков».

МЕТОД ТОРГЕЙРА ВАА

ШВЕЦИЯ

эффективность, экологичность, долговременный результат

нужна специальная дорогостоящая техника

В 2004 году в Швеции внедрили новый метод борьбы с гололедом, который придумал шведский ученый Торгейр Ваа. Мелкий песок в пропорции 7 к 3 смешивают с горячей водой 90–95 °С и разбрызгивают на улицах. Горячий песок вплавляется в снег и делает поверхность шероховатой. Такой обработки хватает на 3–7 дней с ежедневным трафиком около 1 500 автомобилей. Или пока не пройдет новый снегопад.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХИМИКАТЫ

США, КАНАДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Хлорид магния

высокая эффективность

дороже, чем техническая соль, и вызывает

еще более сильную коррозию металлов

Американцы и канадцы для очистки улиц и тротуаров используют в основном хлорид магния, который добывают на Великих соляных озерах в штате Юта. MgCl2 cодержит меньше хлора, чем остальные хлориды, а его эффективность при меньшем расходе значительно выше. Зимой 2010 года штат Мэриленд потратил 50 млн долларов на очистку дорог, штат Вирджиния — 79 млн долларов. В Канаде на содержание дорог зимой ежегодно выделяют 1 млрд долларов.





Иван, житель Ванкувера, переехал из России в Канаду: «В Ванкувере дороги солят хлоридом магния не то чтобы обильно... снега никакого не надо. Некоторые места просто засыпали ровным слоем соли, асфальта видно не было. Причем не важно, сколько выпадает снега, пусть хоть полсантиметра — на него вывалят сантиметр соли».





Кальциево-магниевый ацетат

и хлорид кальция

экологичность высокая стоимость, нельзя применять при низкой температуре

Кальциево-магниевый ацетат используют в большинстве городов Новой Зеландии. Для металлов он не вреднее воды, да и на окружающую среду оказывает небольшое влияние за счет отсутствия иона хлора. Однако этот химикат используют только до минус 7 °С. Популярным средством также является хлорид кальция. Кстати, его 10%-й раствор продается в аптеках, а в бытовых условиях CaCl2 применяют для приготовления творога.

Мочевина

полезна для окружающей среды

в 7 раз дороже соли, малоэффективна

Из органических средств чаще всего используют мочевину. Благодаря низкой коррозионной активности, она обычно применяется для удаления льда с висячих мостов. Мочевина нетоксична, но недостаточно эффективна для использования в больших городах.

НИКАКИХ СРЕДСТВ

ЯПОНИЯ И ОСТАЛЬНЫЕ 230 СТРАН





В горах Японии за зиму выпадает до нескольких метров снега, а в городах — по 15–20 см за ночь. В результате к концу зимы тротуары и междугородние дороги превращаются в узкие снежные каньоны со стенами высотой в 2 человеческих роста и выше. Однако дороги в Японии никак не обрабатывают, только счищают снег. Потому в городах гололед не такое уж редкое явление. При этом шипованные шины в стране запрещены. Кстати, уборка снега возле домов и на тротуарах — задача самих жителей.





Мария, живет в Саппоро: «Чтобы хоть как-то преодолеть гололед, граждане натягивают специальную зимнюю обувь, представляющую собой резиновый сапог с толстой рифленой подошвой».

МНЕНИЕ ЭКОЛОГА