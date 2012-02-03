Иностранный опыт: 5 реагентов в борьбе с гололедом Регулярно и надолго снег выпадает всего в 20 из 250 стран. The Village узнал, как борются со снегом, слякотью и гололёдом на тротуарах и дорогах в мире.
Одной из главных проблем коммунальных служб всегда считается уборка снега и наледи, и несмотря на постоянное внедрение новых способов спасения от гололеда, соль по-прежнему в ходу. The Village собрал 5 технологий очистки улиц в тех странах, где зимой выпадает снег, узнал об их плюсах и минусах и взял комментарии у экологов, обувных мастеров и простых жителей.
СОЛЬ (NaCl)
ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КИЕВ
Дешевизна
Вред. Соль — это хлорид, очень активное вещество. Например, несколько лет назад она привела к аварии на Южной подстанции (Петербург), разъев провода, проложенные под землей. Соль приводит к коррозии труб, мостов, автомобилей, вызывает аллергию, вредит обуви, одежде, лапам животных и историческим памятникам. Не говоря уже об окружающей среде, так как попадает в подземные воды, почву и реки.
МОСКВА
В уборке территорий столица продвинулась дальше остальных регионов. Московские дорожники гордятся своей системой превентивных мер: еще до выпадения снега дороги обрабатывают жидкими реагентами — 28%-м раствором хлористого кальция и хлористого натрия (пищевая соль). Обработку делают на основе данных метеослужбы и системы радаров, способных прогнозировать количество осадков с точностью до 1 мм воды или 1 см снега. Московские коммунальщики любят реагенты — в этом году они впервые решили посыпать ими дворы и резко увеличили объемы закупок твердых химикатов.
270 000 тоннами соли засыпают площадь в 88 млн кв. м. Зимой на уборку московских дорог уходит 2,1 млрд рублей ежемесячно.
КИЕВ
Соль (NaCl) и песок — основные средства, использующиеся для удаления снега и льда с дорог в городе. Однако сама технология уборки выстроена не очень разумно: днем дороги посыпают солью, а вечером убирают снег.
Белым по серому: Итоги снежного января в Киеве
ПЕТЕРБУРГ
Климат Петербурга, а точнее сильные перепады температур, очень неудобен для коммунальных служб: на дорогах и тротуарах образуется либо гололед, либо слякоть. Чтобы они не появлялись, нужно очень оперативно убирать выпадающий снег. Вместо этого коммунальщики массово используют самый дешевый реагент — техническую соль.
Тысячи людей и машин спасали Петербург от снега минувшей ночью
Также на улицах можно встретить песок и следы действия специальной смеси «Бионорд», которой очищают тротуары. В нее входят три вида соли: хлористый кальций, хлористый магний и хлористый натрий. На зиму город закупил 92 000 тонн «Бионорда». Для снеговой каши, которая получается в результате действия соли, даже есть специальное название — шуга. Соль способна плавить лед вплоть до температуры минус 21 °С, однако при опускании столбика термометра ниже минус 9–10 °С ее эффективность резко падает. В Финляндии соль перестают использовать, как только температура опускается ниже минус 5 °С. Финские метеорологи утверждают, что дороги становятся менее скользкими при очень низких температурах.
Мнение: Химические реагенты на дорогах
ФРИКЦИОННЫЙ МЕТОД:
ПЕСОК И КАМЕННАЯ КРОШКА
АВСТРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ И ДРУГИЕ
экологичность, возможность повторного использования
задерживается на проезжей части не более чем на полчаса:
ее сносит ветром, колесами автомобилей и ногами пешеходов.
После долгих проб, ошибок и научных исследований Европа практически полностью отказалась от использования химических реагентов для плавления снега и льда. В Берлине, например, закон разрешает использовать соль только на опасных участках дорог. Химикаты наносят слишком очевидный вред окружающей среде и городскому хозяйству. Мелкий песок — тоже не лучший вариант. Он пылит, попадает в легкие и не годен к вторичному использованию. Тогда как гравий и каменная крошка — экологичны и экономичны, хотя изначально и обходятся дороже соли.
Весной крошку снова собирают специальными аппаратами, напоминающими пылесос, моют и используют повторно в следующем году.
Метод разбрасывания песка и прочих абразивных (твердых и мелкозернистых) материалов называют фрикционным: гололед этим способом полностью не устранить, но сцепление с дорогой улучшается. Главное условие для использования этой технологии — дороги нужно чистить практически до асфальта сразу после снегопада или во время него. В некоторых городах Европы даже существуют специальные ящики с гравием, расставленные для пешеходов, чтобы жители могли сами разбросать песок, если очень скользко. Кстати, такие ящики иногда можно встретить и в Петербурге, например на Большом Сампсониевском проспекте и возле метро «Старая Деревня».
В 2010 году на содержание дорог зимой в Финляндии было выделено 22 млн евро, однако из-за сильных снегопадов бюджет был превышен на 17 млн.
МЕТОД ТОРГЕЙРА ВАА
ШВЕЦИЯ
эффективность, экологичность, долговременный результат
нужна специальная дорогостоящая техника
В 2004 году в Швеции внедрили новый метод борьбы с гололедом, который придумал шведский ученый Торгейр Ваа. Мелкий песок в пропорции 7 к 3 смешивают с горячей водой 90–95 °С и разбрызгивают на улицах. Горячий песок вплавляется в снег и делает поверхность шероховатой. Такой обработки хватает на 3–7 дней с ежедневным трафиком около 1 500 автомобилей. Или пока не пройдет новый снегопад.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХИМИКАТЫ
США, КАНАДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Хлорид магния
высокая эффективность
дороже, чем техническая соль, и вызывает
еще более сильную коррозию металлов
Американцы и канадцы для очистки улиц и тротуаров используют в основном хлорид магния, который добывают на Великих соляных озерах в штате Юта. MgCl2 cодержит меньше хлора, чем остальные хлориды, а его эффективность при меньшем расходе значительно выше. Зимой 2010 года штат Мэриленд потратил 50 млн долларов на очистку дорог, штат Вирджиния — 79 млн долларов. В Канаде на содержание дорог зимой ежегодно выделяют 1 млрд долларов.
Кальциево-магниевый ацетат
НИКАКИХ СРЕДСТВ
ЯПОНИЯ И ОСТАЛЬНЫЕ 230 СТРАН
В горах Японии за зиму выпадает до нескольких метров снега, а в городах — по 15–20 см за ночь. В результате к концу зимы тротуары и междугородние дороги превращаются в узкие снежные каньоны со стенами высотой в 2 человеческих роста и выше. Однако дороги в Японии никак не обрабатывают, только счищают снег. Потому в городах гололед не такое уж редкое явление. При этом шипованные шины в стране запрещены. Кстати, уборка снега возле домов и на тротуарах — задача самих жителей.
МНЕНИЕ ЭКОЛОГА
Читайте также:
Город закупил к зиме передвижные котельные
Мобильные котельные этой зимой будут выезжать в районы, где происходят аварии и отключают тепло. Петербургские власти закупили шесть передвижных фургонов.
Город закупил к зиме передвижные котельные Мобильные котельные этой зимой будут выезжать в районы, где происходят аварии и отключают тепло. Петербургские власти закупили шесть передвижных фургонов.
Город закупил к зиме передвижные котельные
Мобильные котельные этой зимой будут выезжать в районы, где происходят аварии и отключают тепло. Петербургские власти закупили шесть передвижных фургонов.
Город закупил к зиме передвижные котельные Мобильные котельные этой зимой будут выезжать в районы, где происходят аварии и отключают тепло. Петербургские власти закупили шесть передвижных фургонов.
Город закупил к зиме передвижные котельные
Мобильные котельные этой зимой будут выезжать в районы, где происходят аварии и отключают тепло. Петербургские власти закупили шесть передвижных фургонов.
Комментарии
))))
Тэги
Прочее