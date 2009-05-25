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AН

Ann Не мой случай

На сайте с 26 марта 2009

Комментарии25
Темы0
Посты4
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Путешествия читателей The Village
Иностранная валютаПока европейские страны избавляются от своих денег, переходя на единую валюту, в остальном мире множатся разнообразные дензнаки. Представляю Вам  дензнаки, с которыми приходится иметь дело путешественнику.
35
Путешествия читателей The Village

Иностранная валюта Пока европейские страны избавляются от своих денег, переходя на единую валюту, в остальном мире множатся разнообразные дензнаки. Представляю Вам  дензнаки, с которыми приходится иметь дело путешественнику.

Путешествия читателей The Village
ВалаамВалаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка.  Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.
38
Путешествия читателей The Village

Валаам Валаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка.  Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.

Путешествия читателей The Village
Регистан. " Сердце " древнего СамаркандаРегистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане.
13
Путешествия читателей The Village

Регистан. " Сердце " древнего Самарканда Регистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Пуболь. Замок для Галы
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Пуболь. Замок для Галы