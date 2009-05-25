Ann Не мой случай
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Путешествия читателей The Village
Иностранная валютаПока европейские страны избавляются от своих денег, переходя на единую валюту, в остальном мире множатся разнообразные дензнаки. Представляю Вам дензнаки, с которыми приходится иметь дело путешественнику.
Путешествия читателей The Village
Иностранная валюта Пока европейские страны избавляются от своих денег, переходя на единую валюту, в остальном мире множатся разнообразные дензнаки. Представляю Вам дензнаки, с которыми приходится иметь дело путешественнику.
Путешествия читателей The Village
ВалаамВалаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка. Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.
Путешествия читателей The Village
Валаам Валаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка. Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.
Путешествия читателей The Village
Регистан. " Сердце " древнего СамаркандаРегистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане.
Путешествия читателей The Village