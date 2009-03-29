Ноу Виза В генконсульстве США в России не исключают перехода в будущем на безвизовой режим между странами. "Мы обсуждаем с правительством России, как продвинуться в этом вопросе. Мы считаем, что надо постепенно, шаг за шагом. Это процесс, и он должен быть взаимным. Конечно, это наша цель", - заявил генконсул США в РФ Курт Аменд в эфире Русской службы новостей в пятницу, отвечая на вопрос о...