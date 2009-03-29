Ваня Ронин
На сайте с 26 марта 2009
Питер
Финляндия. Когда Финны отдыхают?Мнение финнов относительно того, чем стоит заняться в выходные, достаточно сильно разнится с тем, что на этот счет думает большинство людей в мире, а особенно жители России.
Питер
Финляндия. Когда Финны отдыхают? Мнение финнов относительно того, чем стоит заняться в выходные, достаточно сильно разнится с тем, что на этот счет думает большинство людей в мире, а особенно жители России.
Скейтбординг
William SpencerВ каждом виде спорте есть люди, которые расширяют его границы. Границы возможного. Для скейтбординга это - количество ступеней, высота гэпов, сложность трюков и прочее. Но так же есть люди, которые расширяют само понятия спорта. Показательна история прыжков в высоту - Роберт Гуч в 1859 году изобрел всем известный способ прыжка - "ножницы", чем отодвинул предел человеческих возможностей...
Скейтбординг
William Spencer В каждом виде спорте есть люди, которые расширяют его границы. Границы возможного. Для скейтбординга это - количество ступеней, высота гэпов, сложность трюков и прочее. Но так же есть люди, которые расширяют само понятия спорта. Показательна история прыжков в высоту - Роберт Гуч в 1859 году изобрел всем известный способ прыжка - "ножницы", чем отодвинул предел человеческих возможностей...
Рецепты читателей
В Россию приходит Burger King!Американская Burger King, вторая по величине в мире сеть закусочных, выходит на российский рынок: компания начала набор персонала, а первый ресторан должен открыться до 2010 года. Ресторанному гиганту будет непросто отбить рынок у конкурентов: McDonald`s уже открыл в России около 240 ресторанов, "Ростик`с-KFC" объединяет примерно 170 точек, и обе сети не намерены снижать темпы роста в...
Рецепты читателей
В Россию приходит Burger King! Американская Burger King, вторая по величине в мире сеть закусочных, выходит на российский рынок: компания начала набор персонала, а первый ресторан должен открыться до 2010 года. Ресторанному гиганту будет непросто отбить рынок у конкурентов: McDonald`s уже открыл в России около 240 ресторанов, "Ростик`с-KFC" объединяет примерно 170 точек, и обе сети не намерены снижать темпы роста в...
Путешествия читателей The Village
Ноу ВизаВ генконсульстве США в России не исключают перехода в будущем на безвизовой режим между странами. "Мы обсуждаем с правительством России, как продвинуться в этом вопросе. Мы считаем, что надо постепенно, шаг за шагом. Это процесс, и он должен быть взаимным. Конечно, это наша цель", - заявил генконсул США в РФ Курт Аменд в эфире Русской службы новостей в пятницу, отвечая на вопрос о...
Путешествия читателей The Village