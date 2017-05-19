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Анна Савина

На сайте с 15 марта 2012

Комментарии1Темы1Посты3
Коротко0
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Менеджмент
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущегоСотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
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Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Менеджмент

Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney