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Анна Савина
На сайте с 15 марта 2012
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1
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Менеджмент
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
0
Менеджмент
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
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