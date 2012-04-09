Московская архитектурная школа, или сокращенно МАРШ, открывается совместно с Британской высшей школой дизайна и London Metropolitan University. Это высшее учебное заведение для бакалавров, где после двух лет обучения студенты получат диплом магистра, сертифицированный лондонским университетом.

Набор в МАРШ начнется в июне, а летом в парке «Музеон» планируется серия дискуссий и открытых лекций по архитектуре и градостроительству, которые смогут посетить все желающие. Преподавать в вузе будут известные архитекторы: Сергей Скуратов, Юрий Григорян, Антон Мосин и Наринэ Тютчева. Также лекции будут читать британские профессора и архитекторы. Программа МАРШ разбита на несколько блоков: «Проектирование», «Теоретические гуманитарные знания», «Инженерно-технический курс» и «Профессиональная практика». Стоимость обучения составит приблизительно €6 000 в год. Культурная революция: Новое образование в Москве

ЕВГЕНИЙ АСС

РЕКТОР МАРШ, ПРОФЕССОР МАРХИ﻿

﻿Идея создания новой архитектурной школы возникла, когда началась работа в экспериментальной мастерской при МАРХИ, это был конец 80-х годов. Было время перестройки, тогда казалось, что всё легко можно переделать. Со временем мы поняли, что всё не так просто изменить, и энергия эксперимента затухала. Я не стану осуждать МАРХИ, потому что я благодарен школе, которая меня вырастила. Просто дело в том, что в Москве катастрофически не хватает архитектурных учебных заведений. В такой большой стране и в таком огромном мегаполисе одного центра архитектурного образования недостаточно. Современная ситуация требует большего разнообразия подходов, экспериментов, инновационных проектов, чем то, что предлагает МАРХИ.

В конце 90-х меня пригласили преподавать в РГГУ. Тогда я попытался организовать при университете кафедру архитектуры, но это оказалось тоже непростой историей. Тогда же стал пытаться создать новую архитектурную школу, но долго ничего не получалось. Потом по счастливому стечению обстоятельств мы встретились с Британской высшей школой дизайна и с London Metropolitan University. Я долго наблюдал, что происходит в этом университете, и понял, что там работают выдающиеся преподаватели.

Проблема в том, что за границей нет спроса на русских архитекторов, а в России на иностранных — есть.

Архитектурная ситуация в стране достаточно сложная, но постепенно всё меняется. Появилось гораздо больше продвинутых заказчиков, специализированной прессы. Просто требуется какое-то время для того, чтобы сложилась полноценная архитектурная ситуация.

Российская архитектура слабо интегрирована в международную. У нас есть предрассудки, что мы должны сидеть в России, а иностранцы — у себя. Мне кажется, что мы живем в глобализированном мире и не должны бояться, что наши будущие студенты уедут работать в Европу. Проблема заключается в том, что за границей нет спроса на русских архитекторов, а в России на иностранных — есть. Для интеграции нужны и время, и осознанные усилия. Необходимо участие в международных выставках, конференциях, воркшопах, следует расширять формы взаимодействия с международным архитектурным сообществом. Наш проект — одна из возможностей такой интеграции.

НИКИТА ТОКАРЕВ

ДИРЕКТОР МАРШ, КУРАТОР НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»﻿

Одна из наших главных целей — интеграция российского архитектурного образования и архитектуры в целом в европейский контекст. Поэтому мы сотрудничаем с London Metropolitan University, который входит в число лучших архитектурных вузов Великобритании. Важно и взаимодействие с Британской школой, потому что там особенная творческая атмосфера, энергия взаимодействия разных художественных практик. Наши будущие студенты сразу попадут в контекст современной визуальной культуры.

У нас будет и серьезная гуманитарная подготовка. На мой взгляд, недостаток гуманитарных знаний отрицательно влияет на работу всех наших архитекторов, даже самых успешных. Часто они не могут защитить свой проект. Аргументация проекта не должна лежать только в технической или художественной области, не должна основываться только на том, что архитектор «так видит». Гуманитарная подготовка дает широкий кругозор и возможность интеграции архитектуры в социальный и культурный контекст. В России этого не происходит, многие упрекают архитекторов в том, что те не относятся бережно к историческому наследию, к экологии и т. д. Это тоже вопрос гуманитарной составляющей архитектурной профессии.

Мы постараемся воспитать думающих и ответственных архитекторов.

Основная тема курса «Профессиональная практика», который я курирую, — ответственность архитектора перед заказчиком, коллегами, перед пользователем здания и обществом в целом. Мы постараемся воспитать думающих и ответственных архитекторов.

С конца мая мы разворачиваем открытую для публики программу: лекции, воркшопы, круглые столы — в парке «Музеон», в павильоне «Школа». В сотрудничестве с Московской урбанистической лабораторией, которая разрабатывает альтернативный план «Большой Москвы», будет несколько воркшопов и лекций. Также планируем издавать книги по архитектуре: Юхани Палласмаа, Петер Цумтор, Ален де Боттон. На русский переведено очень мало важных текстов по архитектурной теории XX века.

На обложке: проект павильона в парке «Музеон»