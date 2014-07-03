Лена Аверьянова
На сайте с 3 июля 2014
Город
«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...
Город
«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...
Город
Теория овуляции Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета
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Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь Лена Аверьянова о неделе в роддоме
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Живот в большом городе Лена Аверьянова о пользе равнодушия к беременным
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