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ЛА

Лена Аверьянова

На сайте с 3 июля 2014

Комментарии10
Темы0
Посты6
Коротко0
Город
«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...
35
Город

«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...

Город
Теория овуляцииЛена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета
34
Город

Теория овуляции Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета

Город
Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровьЛена Аверьянова о неделе в роддоме
88
Город

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь Лена Аверьянова о неделе в роддоме

Город
Живот в большом городеЛена Аверьянова о пользе равнодушия к беременным
107
Город

Живот в большом городе Лена Аверьянова о пользе равнодушия к беременным

Город
Правила клуба «Две полоски»Лена Аверьянова о странном поведении во время беременности
12
Город

Правила клуба «Две полоски» Лена Аверьянова о странном поведении во время беременности

Город
Выращивание фасолиЛена Аверьянова о неожиданной беременности
60
Город

Выращивание фасоли Лена Аверьянова о неожиданной беременности