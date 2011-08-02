Ксения Романенко
На сайте с 25 июля 2011
Недвижимость
Как в сказке: Детские писатели-фантасты о городах будущегоThe Village перечитал известные книги для детей и проверил, какие из предсказаний писателей-фантастов об изменениях в городской среде сбылись и какие нереализованные идеи полезны сегодня.
Недвижимость
Как в сказке: Детские писатели-фантасты о городах будущего The Village перечитал известные книги для детей и проверил, какие из предсказаний писателей-фантастов об изменениях в городской среде сбылись и какие нереализованные идеи полезны сегодня.
В городе
Водные процедуры: 5 лодочных прокатов МосквыThe Village прогулялся по пяти московским паркам, где около лодочных станций есть детские зоны и кафе, выяснил у лодочников, что сегодня берут напрокат и сколько стоит поплавать по пруду.
В городе