Скейтпарки мечты Обидно бывает в тех случаях, когда вы идете по улице и замечаете тот самый "сладкий" рейл, который находится рядом с очередным офисом. Покататься по нему, конечно, можно, но существует огромный шанс быть пойманным стражами порядка.