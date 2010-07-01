Домер Гонзов
На сайте с 18 февраля 2008
Путешествия по Европе от читателей The Village
"Доступная" Барселона или как отдохнуть бюджетноМы долго думали, куда же поехать летом. Выбирали страны и города, но никак не могли прийти к консенсусу. У меня дома завалялся старый потертый глобус...
Путешествия по Европе от читателей The Village
"Доступная" Барселона или как отдохнуть бюджетно Мы долго думали, куда же поехать летом. Выбирали страны и города, но никак не могли прийти к консенсусу. У меня дома завалялся старый потертый глобус...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеруГлобтроттер [англ. globe-trotter globe - шар trot - бежать] - человек, много путешествующий по свету, склонный к скитаниям, странствованиям
Путешествия по Европе от читателей The Village
Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру Глобтроттер [англ. globe-trotter globe - шар trot - бежать] - человек, много путешествующий по свету, склонный к скитаниям, странствованиям
Ситуация
Москву охватил "гречневый бум"Лесные пожары и засуха, правившие в московском регионе на протяжении двух летних месяцев, сделали из обычной гречневой крупы деликатес
Ситуация
Москву охватил "гречневый бум" Лесные пожары и засуха, правившие в московском регионе на протяжении двух летних месяцев, сделали из обычной гречневой крупы деликатес
Ситуация
«Москва» возвращается в МосквуГостиница «Москва» будет сдана уже осенью этого года, спустя семь лет, после начала ремонтных работ. Власти города также заявили, что для посетителей комплекс будет открыт лишь в 2011 году, одновременно с окончанием реконструкции Большого Театра.
Ситуация
«Москва» возвращается в Москву Гостиница «Москва» будет сдана уже осенью этого года, спустя семь лет, после начала ремонтных работ. Власти города также заявили, что для посетителей комплекс будет открыт лишь в 2011 году, одновременно с окончанием реконструкции Большого Театра.
Скейтбординг
Скейтпарки мечтыОбидно бывает в тех случаях, когда вы идете по улице и замечаете тот самый "сладкий" рейл, который находится рядом с очередным офисом. Покататься по нему, конечно, можно, но существует огромный шанс быть пойманным стражами порядка.
Скейтбординг
Скейтпарки мечты Обидно бывает в тех случаях, когда вы идете по улице и замечаете тот самый "сладкий" рейл, который находится рядом с очередным офисом. Покататься по нему, конечно, можно, но существует огромный шанс быть пойманным стражами порядка.
Ситуация
В Москве «нерешаемых» проблем стало большеЛюбой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.
Ситуация
В Москве «нерешаемых» проблем стало больше Любой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.
Путешествия читателей The Village
Счастливый билетЭкономисты из Японии рассчитали, когда наиболее выгодно покупать авиабилеты, сообщает Daily Mail. Как показала практика, чтобы сэкономить максимальное количество денег, следует бронировать билеты за восемь недель до поездки, причем делать это лучше после обеда.
Путешествия читателей The Village
Счастливый билет Экономисты из Японии рассчитали, когда наиболее выгодно покупать авиабилеты, сообщает Daily Mail. Как показала практика, чтобы сэкономить максимальное количество денег, следует бронировать билеты за восемь недель до поездки, причем делать это лучше после обеда.
Ситуация
Москва может превратиться в огромный офисВ скором времени центр Москвы может стать огромным офисом. На сегодняшний день доля нежилых объектов в ЦАО превышает 18-ти процентный рубеж. Решить проблему «переносом» офисных площадей на окраины не позволяет неразвитая транспортная инфраструктура.
Ситуация
Москва может превратиться в огромный офис В скором времени центр Москвы может стать огромным офисом. На сегодняшний день доля нежилых объектов в ЦАО превышает 18-ти процентный рубеж. Решить проблему «переносом» офисных площадей на окраины не позволяет неразвитая транспортная инфраструктура.
Ситуация
Поезда РЖД отправятся из Москвы в НиццуОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 сентября открывает новый международный маршрут Москва–Ницца, сообщила пресс-служба железнодорожной монополии агентству РИА Новости.
Ситуация
Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 сентября открывает новый международный маршрут Москва–Ницца, сообщила пресс-служба железнодорожной монополии агентству РИА Новости.
Ситуация
Московские власти начали готовиться к урагануВ связи с ухудшением погоды в ближайшие дни, аварийные службы Москвы начали подготовку к приближению урагана, сообщают РИА Новости.
Ситуация
Московские власти начали готовиться к урагану В связи с ухудшением погоды в ближайшие дни, аварийные службы Москвы начали подготовку к приближению урагана, сообщают РИА Новости.
Путешествия читателей The Village
Ничего не забыть!Как же приятно выбраться из духоты раскаленного города, пускай даже и любимого! Местные речки, озера и водохранилища, к сожалению, никогда не заменят прозрачную морскую воду, а пляж, полный пивных бутылок и окурков – белоснежный песок.
Путешествия читателей The Village
Ничего не забыть! Как же приятно выбраться из духоты раскаленного города, пускай даже и любимого! Местные речки, озера и водохранилища, к сожалению, никогда не заменят прозрачную морскую воду, а пляж, полный пивных бутылок и окурков – белоснежный песок.
Рецепты читателей
Вишневый пирог "От горя"Кто-то назовет это глупым, кто-то согласится, а кто-то поспорит, но я безумно люблю выпечку – абсолютно разную, с различными напитками. И ни один из Вас не переубедит меня в том, что кофе – не лучшее к ней дополнение.
Рецепты читателей