Андрей Самойлов
На сайте с 26 октября 2011
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Трехкомнатная квартира в доходном доме с полукруглым окном и незаконченным ремонтом.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Трехкомнатная квартира в доходном доме с полукруглым окном и незаконченным ремонтом.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциумОфис рыбопромышленного консорциума с камином, дровницей и гэдээровской мебелью.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциум Офис рыбопромышленного консорциума с камином, дровницей и гэдээровской мебелью.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Мансарда с покатыми потолками и деревянными скульптурами.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава ГедуеваАрхитектурный офис на Петроградской стороне с царской лепниной и королевским питоном.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава Гедуева Архитектурный офис на Петроградской стороне с царской лепниной и королевским питоном.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Трёхкомнатная квартира в сталинским доме напротив Прядильно-ниточного комбината.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Трёхкомнатная квартира в сталинским доме напротив Прядильно-ниточного комбината.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Мотосалон IndianОфис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian Офис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Однокомнатная квартира на Фонтанке со старинной кирпичной кладкой и видом на реку.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира на Фонтанке со старинной кирпичной кладкой и видом на реку.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Damax StudioОфис креативного агентства Damax Studio с диджейским пультом и граффити на стенах.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Damax Studio Офис креативного агентства Damax Studio с диджейским пультом и граффити на стенах.
Квартира недели