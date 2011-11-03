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Андрей Самойлов

На сайте с 26 октября 2011

Комментарии0
Темы0
Посты9
Коротко0
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Трехкомнатная квартира в доходном доме с полукруглым окном и незаконченным ремонтом.
58
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Трехкомнатная квартира в доходном доме с полукруглым окном и незаконченным ремонтом.

Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциум
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциумОфис рыбопромышленного консорциума с камином, дровницей и гэдээровской мебелью.
24
Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциум
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Северо-западный рыбопромышленный консорциум Офис рыбопромышленного консорциума с камином, дровницей и гэдээровской мебелью.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Мансарда с покатыми потолками и деревянными скульптурами.
73
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Мансарда с покатыми потолками и деревянными скульптурами.

Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава Гедуева
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава ГедуеваАрхитектурный офис на Петроградской стороне с царской лепниной и королевским питоном.
21
Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава Гедуева
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Архитектурная студия Вячеслава Гедуева Архитектурный офис на Петроградской стороне с царской лепниной и королевским питоном.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Трёхкомнатная квартира в сталинским доме напротив Прядильно-ниточного комбината.
66
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Трёхкомнатная квартира в сталинским доме напротив Прядильно-ниточного комбината.

Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Мотосалон IndianОфис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.
7
Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Мотосалон Indian Офис мотосалона с коллекцией миниатюрных моделей мотоциклов и пряжек Indian и Harley.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Однокомнатная квартира на Фонтанке со старинной кирпичной кладкой и видом на реку.
122
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Однокомнатная квартира на Фонтанке со старинной кирпичной кладкой и видом на реку.

Офис недели (Петербург): Damax Studio
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Damax StudioОфис креативного агентства Damax Studio с диджейским пультом и граффити на стенах.
27
Офис недели (Петербург): Damax Studio
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Damax Studio Офис креативного агентства Damax Studio с диджейским пультом и граффити на стенах.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Четырёхкомнатная квартира в новом доме на улице Нахимова.
108
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Четырёхкомнатная квартира в новом доме на улице Нахимова.