ЖО
Женя Офицерова
На сайте с 26 июня 2012
Районы
Немой район: Новые гиперлокальные медиа в МосквеПривычные районные газеты не устраивают зародившиеся местные сообщества и городских активистов. The Village узнал, какие интересные локальные СМИ появились за последнее время в Москве.
Районы
Немой район: Новые гиперлокальные медиа в Москве Привычные районные газеты не устраивают зародившиеся местные сообщества и городских активистов. The Village узнал, какие интересные локальные СМИ появились за последнее время в Москве.
Туризм
Совершенно летние: 7 городских летних лагерейРобототехника, еврейские традиции, феи-садовницы и театр — The Village узнал, куда пристроить детей летом.
Туризм