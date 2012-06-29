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Женя Офицерова

На сайте с 26 июня 2012

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Немой район: Новые гиперлокальные медиа в Москве
Районы
Немой район: Новые гиперлокальные медиа в МосквеПривычные районные газеты не устраивают зародившиеся местные сообщества и городских активистов. The Village узнал, какие интересные локальные СМИ появились за последнее время в Москве.
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Немой район: Новые гиперлокальные медиа в Москве
Районы

Немой район: Новые гиперлокальные медиа в Москве Привычные районные газеты не устраивают зародившиеся местные сообщества и городских активистов. The Village узнал, какие интересные локальные СМИ появились за последнее время в Москве.

Совершенно летние: 7 городских летних лагерей
Туризм
Совершенно летние: 7 городских летних лагерейРобототехника, еврейские традиции, феи-садовницы и театр — The Village узнал, куда пристроить детей летом.
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Совершенно летние: 7 городских летних лагерей
Туризм

Совершенно летние: 7 городских летних лагерей Робототехника, еврейские традиции, феи-садовницы и театр — The Village узнал, куда пристроить детей летом.