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Анна Соколова

На сайте с 12 февраля 2013

Посты1
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Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах