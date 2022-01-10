Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Первого января традиционно вступают в силу новые законы и поправки к старым, меняются налоговые ставки и размеры акцизов, которые влияют на уровень цен. The Village узнал, что уже изменилось и чего стоит ждать в России 2022 года.
Рост цен на бензин, табак, алкоголь
Минимальная цена пачки сигарет с 1 января увеличилась на 4 рубля, до 112 рублей. Минимальная цена на алкоголь также выросла на 7,4-7,6 %: бутылка водки теперь стоит не менее 261 рублей (против 243 рублей в прошлом году). Кроме того, акцизы на бензин увеличились на 4 %, а это влияет не только на цену топлива, но и на стоимость более-менее всех товаров, которые развозят на машинах.
Налог на вклады
В 2022 году россиянам придется платить 13-процентный налог с доходов по вкладам, превышающим миллион рублей. Закон предусматривает не облагаемый налогом минимум для рублевых вкладов (он зависит от ключевой ставки), по валютным вкладам его нет. Хорошая новость: заполнять декларацию и ходить в налоговую не придется — Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает налог, исходя из данных банков, и пришлет уведомление. Заплатить за доходы по вкладам в 2021 году нужно будет до 1 декабря.
Федеральный регистр всех жителей России
С 1 января органы власти начнут вести единый информационный регистр всех российских граждан и иностранцев, находящихся в России. Заниматься им будет ФНС, которая присвоит каждому находящемуся в нашей стране человеку индивидуальный номер. Помимо него, в регистре будут указаны данные паспорта и других документов, а также информация о ближайших родственниках. О том, какие данные содержатся в регистре, можно будет узнать лишь с 2026 года — тогда такая опция станет доступна на «Госуслугах».
Блокировка экстремистского контента без суда
В конце декабря Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, содержащий обоснование или оправдание экстремизма. Также по заявлению в Генпрокуратуру будут закрывать доступ к ресурсам запрещенных организаций и к сайтам, где продаются поддельные документы, в частности, сертификаты о вакцинации.
Приземление IT-компаний
С 1 января начал действовать закон о «приземлении» — по нему международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть филиал в России. Это коснется Facebook, Google, Apple, Zoom и других корпораций (всего 13 компаний). Если они не исполнят требование, то интернет-провайдерам поручат замедлять их работу.
Уголовное наказание за превышение скорости
10 января вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Например, до трех лет лишения свободы могут дать за неоднократный выезд на встречную полосу. Также до двух лет колонии могут получить водители, нарушившие запрет на право управлять транспортным средством.
Предустановка «Яндекса»
На все компьютеры, продающиеся в России, начнут предустанавливать программы «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Internet Security (только для Windows). Кроме того, с 1 августа производители электронных устройств должны предоставлять пользователям право выбора поисковой системы, сейчас в некоторых из них установлены поисковики по умолчанию.
Налоговый вычет на спорт
В 2022 году у россиян появится еще одно основание для налогового вычета — спорт и занятия физкультурой. Это может быть оплата спортивных секций или абонемента в спортзал, но важно, чтобы клуб был включен в специальный реестр. Максимальный размер спортивных расходов для себя и ребенка, на который распространяется этот вычет — 120 тысяч рублей. Соответственно вычет не будет превышать 15,6 тысячи рублей.
Налоговые вычеты станет получать проще — не нужно будет сдавать декларацию 3-НДФЛ, в кабинете налогоплательщика по итогам года появится предзаполненное заявление о вычете, если на это есть основания.
Налог на имущество вырастет
Для расчета налогов на имущество за 2021 год будет применяться кадастровая стоимость дома, квартиры или участка. В Москве с 1 января он выросла на 21% и теперь составляет 181 тысячу рублей за квадратный метр.
Рейтинг получателей кредитов
Начала действовать единая шкала индивидуальных кредитных рейтингов россиян. Ранее каждое бюро кредитных историй оценивало людей по-своему, теперь ЦБ потребовал сделать шкалу единообразной — от 1 до 999 баллов. Кроме того, оспорить какие-то пункты своей кредитной истории теперь можно дистанционно, обратившись в банк.
Рост тарифов ЖКХ
Тарифы на коммунальные услуги вырастут во второй половине года. Так в Москве они подорожают на 6 %, в Петербурге — на 6,3 %.
Кроме того, в этом году энергокомпании должны устанавливать потребителям только умные счетчики, которые не требуют передачи показателей.
Увеличение прожиточного минимума и МРОТ
Минимальная оплата труда выросла на 8%, до 13 890 рублей, это повлечет за собой рост размера всех штрафов, которые рассчитываются из этой величины. Кроме того, увеличился прожиточный минимум (12 654 рубля) и пособие по безработице. В феврале также пройдет индексация материнского капитала.
Электронные больничные листы
Листки нетрудоспособности перешли в электронный формат — теперь для получения больничного не нужно приносить талон от врача, достаточно сообщить кадровикам номер своего электронного листка нетрудоспособности.
Необязательный техосмотр
В конце 2021 года Госдума отменила обязательный техосмотр личных автомобилей. Но при смене владельца или постановке на учет машины старше четырех лет, а также при изменении конструкции и замене основных агрегатов, проходить ТО все же придется. О том, чем обернется для автомобилистов отмена обязательного техосмотра, The Village рассказывали тут.
Обложка: Иванко Игорь / Агентство «Москва»