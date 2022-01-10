Как изменится наша жизнь в 2022 году

Рост цен на бензин, табак, алкоголь

Минимальная цена пачки сигарет с 1 января увеличилась на 4 рубля, до 112 рублей. Минимальная цена на алкоголь также выросла на 7,4-7,6 %: бутылка водки теперь стоит не менее 261 рублей (против 243 рублей в прошлом году). Кроме того, акцизы на бензин увеличились на 4 %, а это влияет не только на цену топлива, но и на стоимость более-менее всех товаров, которые развозят на машинах.

Налог на вклады

В 2022 году россиянам придется платить 13-процентный налог с доходов по вкладам, превышающим миллион рублей. Закон предусматривает не облагаемый налогом минимум для рублевых вкладов (он зависит от ключевой ставки), по валютным вкладам его нет. Хорошая новость: заполнять декларацию и ходить в налоговую не придется — Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает налог, исходя из данных банков, и пришлет уведомление. Заплатить за доходы по вкладам в 2021 году нужно будет до 1 декабря.

Федеральный регистр всех жителей России

С 1 января органы власти начнут вести единый информационный регистр всех российских граждан и иностранцев, находящихся в России. Заниматься им будет ФНС, которая присвоит каждому находящемуся в нашей стране человеку индивидуальный номер. Помимо него, в регистре будут указаны данные паспорта и других документов, а также информация о ближайших родственниках. О том, какие данные содержатся в регистре, можно будет узнать лишь с 2026 года — тогда такая опция станет доступна на «Госуслугах».