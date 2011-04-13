Полина Новикова
На сайте с 11 марта 2008
Магазины
6 старых магазинов Москвы: Часть 2The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.
Магазины
6 старых магазинов Москвы: Часть 2 The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.
Транспорт
6 необычных московских такси: православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотаксиThe Village выяснил, для кого существуют и как работают православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотакси
Транспорт