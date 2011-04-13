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Полина Новикова

На сайте с 11 марта 2008

Комментарии13
Темы0
Посты2
Коротко0
Магазины
6 старых магазинов Москвы: Часть 2The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.
10
Магазины

6 старых магазинов Москвы: Часть 2 The Village выбрал шесть старейших магазинов Москвы и выяснил, какие из них работают до сих пор, что в них продаётся сегодня, а также поинтересовался судьбой мест, закрытых на ремонт.

Транспорт
6 необычных московских такси: православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотаксиThe Village выяснил, для кого существуют и как работают православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотакси
25
Транспорт

6 необычных московских такси: православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотакси The Village выяснил, для кого существуют и как работают православное, женское, социальное, детское, трезвое и зоотакси