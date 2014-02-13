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Андрей Яковлев
На сайте с 13 февраля 2014
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Искусство
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января
Искусство
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января
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