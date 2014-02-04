Igor' Bannikov
На сайте с 24 марта 2008
Как на ладони
5 приложений для борьбы с интернет-зависимостьюThe Village ненадолго включил в редакции интернет, чтобы найти пять приложений, которые помогут уберечь себя от избыточной информации и научиться жить реальной жизнью
Как на ладони
5 приложений для борьбы с интернет-зависимостью The Village ненадолго включил в редакции интернет, чтобы найти пять приложений, которые помогут уберечь себя от избыточной информации и научиться жить реальной жизнью
Как на ладони
9 приложений на случай чрезвычайного происшествия The Village разыскал 9 приложений, которые помогут сориентироваться и выжить в чрезвычайных ситуациях
Как на ладони
9 приложений на случай чрезвычайного происшествия The Village разыскал 9 приложений, которые помогут сориентироваться и выжить в чрезвычайных ситуациях
Как на ладони
6 приложений для расслабления Paperama, аудиогид по Эрмитажу, Loop и другие приложения для преодоления стресса
Как на ладони
6 приложений для расслабления Paperama, аудиогид по Эрмитажу, Loop и другие приложения для преодоления стресса
Как на ладони
9 приложений для прокрастинацииВ свободное от отдыха время The Village выбрал 9 приложений для безболезненного манкирования любыми служебными и личными обязанностями
Как на ладони
9 приложений для прокрастинации В свободное от отдыха время The Village выбрал 9 приложений для безболезненного манкирования любыми служебными и личными обязанностями
Как на ладони
Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола The Village нашёл мобильные приложения, которые помогут любителям разобраться в деталях грядущего ЧМ по футболу, а фанатам — быть в курсе всех голов и последних новостей
Как на ладони
Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола The Village нашёл мобильные приложения, которые помогут любителям разобраться в деталях грядущего ЧМ по футболу, а фанатам — быть в курсе всех голов и последних новостей
Как на ладони
7 приложений для развития воображения и пространственного мышленияThe Village нашел семь головоломок для весёлого и необременительного развития воображения, логики, пространственного мышления и других опций головного мозга
Как на ладони
7 приложений для развития воображения и пространственного мышления The Village нашел семь головоломок для весёлого и необременительного развития воображения, логики, пространственного мышления и других опций головного мозга
Как на ладони
8 приложений для защиты данныхThe Village собрал восемь приложений, которые помогут замести следы и скрыть любую нежелательную информацию
Как на ладони
8 приложений для защиты данных The Village собрал восемь приложений, которые помогут замести следы и скрыть любую нежелательную информацию
Как на ладони
18 приложений для тех, кто устал от людейThe Village составил рецепт выживания из 18 приложений, которые помогут социопатам, мизантропам и прочим социальным аутсайдерам узнать о себе правду и облегчить коммуникационные страдания
Как на ладони
18 приложений для тех, кто устал от людей The Village составил рецепт выживания из 18 приложений, которые помогут социопатам, мизантропам и прочим социальным аутсайдерам узнать о себе правду и облегчить коммуникационные страдания
Как на ладони
7 приложений для знакомств, свиданий и сексаThe Village нашёл семь приложений, которые помогут наладить или разрушить личную жизнь и быстро найти новых знакомых для всех видов романтической активности
Как на ладони
7 приложений для знакомств, свиданий и секса The Village нашёл семь приложений, которые помогут наладить или разрушить личную жизнь и быстро найти новых знакомых для всех видов романтической активности
Как на ладони
8 интерактивных альбомов известных исполнителейThe Village делится опытом взаимодействия с бесполезными, но очень интересными интерактивными альбомами, синглами и прочими музыкальными сборниками известных исполнителей
Как на ладони
8 интерактивных альбомов известных исполнителей The Village делится опытом взаимодействия с бесполезными, но очень интересными интерактивными альбомами, синглами и прочими музыкальными сборниками известных исполнителей
Как на ладони
7 приложений для путешествий по городуThe Village протестировал семь приложений, которые помогут безболезненно добраться во все точки города на любом виде транспорта
Как на ладони
7 приложений для путешествий по городу The Village протестировал семь приложений, которые помогут безболезненно добраться во все точки города на любом виде транспорта
Как на ладони
7 музейных приложенийThe Village нашёл 7 музейных приложений — для тех, кто отправляется в путешествие или, наоборот, хочет изучить коллекции главных музеев мира не выходя из комнаты
Как на ладони
7 музейных приложений The Village нашёл 7 музейных приложений — для тех, кто отправляется в путешествие или, наоборот, хочет изучить коллекции главных музеев мира не выходя из комнаты
Как на ладони
8 приложений для selfieThe Village выбрал восемь разноплановых приложений для производства самострелов
Как на ладони
8 приложений для selfie The Village выбрал восемь разноплановых приложений для производства самострелов
Как на ладони
7 функциональных приложений для заметокThe Village нашел семь блокнотов, подходящих для добавления личных заметок, решения рабочих задач и ведения дневников
Как на ладони
7 функциональных приложений для заметок The Village нашел семь блокнотов, подходящих для добавления личных заметок, решения рабочих задач и ведения дневников
Как на ладони
7 приложений для общенияThe Village протестировал семь популярных мессенджеров и выявил их преимущества и недостатки
Как на ладони
7 приложений для общения The Village протестировал семь популярных мессенджеров и выявил их преимущества и недостатки
Как на ладони
7 приложений для чтения новостейThe Village нашёл семь приложений, которые помогут следить за новостями из любого места в любое время
Как на ладони
7 приложений для чтения новостей The Village нашёл семь приложений, которые помогут следить за новостями из любого места в любое время
Как на ладони
8 приложений для учёта расходовПо просьбам читателей The Village выбрал восемь приложений, которые помогут эффективно учитывать и планировать расходы.
Как на ладони
8 приложений для учёта расходов По просьбам читателей The Village выбрал восемь приложений, которые помогут эффективно учитывать и планировать расходы.
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для планированияThe Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для планирования The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцевThe Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев The Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.
Как на ладони
Как на ладони: 7 приложений для обладателей вредных привычекThe Village собрал семь приложений, которые помогут избавиться от вредных привычек или, наоборот, довести их до совершенства.
Как на ладони