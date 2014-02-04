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IB

Igor' Bannikov

На сайте с 24 марта 2008

Комментарии15
Темы0
Посты32
Коротко0
5 приложений для борьбы с интернет-зависимостью
Как на ладони
5 приложений для борьбы с интернет-зависимостьюThe Village ненадолго включил в редакции интернет, чтобы найти пять приложений, которые помогут уберечь себя от избыточной информации и научиться жить реальной жизнью
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5 приложений для борьбы с интернет-зависимостью
Как на ладони

5 приложений для борьбы с интернет-зависимостью The Village ненадолго включил в редакции интернет, чтобы найти пять приложений, которые помогут уберечь себя от избыточной информации и научиться жить реальной жизнью

9 приложений на случай чрезвычайного происшествия
Как на ладони
9 приложений на случай чрезвычайного происшествия The Village разыскал 9 приложений, которые помогут сориентироваться и выжить в чрезвычайных ситуациях
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9 приложений на случай чрезвычайного происшествия
Как на ладони

9 приложений на случай чрезвычайного происшествия The Village разыскал 9 приложений, которые помогут сориентироваться и выжить в чрезвычайных ситуациях

6 приложений для расслабления
Как на ладони
6 приложений для расслабления Paperama, аудиогид по Эрмитажу, Loop и другие приложения для преодоления стресса
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6 приложений для расслабления
Как на ладони

6 приложений для расслабления Paperama, аудиогид по Эрмитажу, Loop и другие приложения для преодоления стресса

9 приложений для прокрастинации
Как на ладони
9 приложений для прокрастинацииВ свободное от отдыха время The Village выбрал 9 приложений для безболезненного манкирования любыми служебными и личными обязанностями
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9 приложений для прокрастинации
Как на ладони

9 приложений для прокрастинации В свободное от отдыха время The Village выбрал 9 приложений для безболезненного манкирования любыми служебными и личными обязанностями

Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола
Как на ладони
Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола The Village нашёл мобильные приложения, которые помогут любителям разобраться в деталях грядущего ЧМ по футболу, а фанатам — быть в курсе всех голов и последних новостей
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Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола
Как на ладони

Приложения для реальных и потенциальных фанатов футбола The Village нашёл мобильные приложения, которые помогут любителям разобраться в деталях грядущего ЧМ по футболу, а фанатам — быть в курсе всех голов и последних новостей

7 приложений для развития воображения и пространственного мышления
Как на ладони
7 приложений для развития воображения и пространственного мышленияThe Village нашел семь головоломок для весёлого и необременительного развития воображения, логики, пространственного мышления и других опций головного мозга
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7 приложений для развития воображения и пространственного мышления
Как на ладони

7 приложений для развития воображения и пространственного мышления The Village нашел семь головоломок для весёлого и необременительного развития воображения, логики, пространственного мышления и других опций головного мозга

8 приложений для защиты данных
Как на ладони
8 приложений для защиты данныхThe Village собрал восемь приложений, которые помогут замести следы и скрыть любую нежелательную информацию
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8 приложений для защиты данных
Как на ладони

8 приложений для защиты данных The Village собрал восемь приложений, которые помогут замести следы и скрыть любую нежелательную информацию

18 приложений для тех, кто устал от людей
Как на ладони
18 приложений для тех, кто устал от людейThe Village составил рецепт выживания из 18 приложений, которые помогут социопатам, мизантропам и прочим социальным аутсайдерам узнать о себе правду и облегчить коммуникационные страдания
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18 приложений для тех, кто устал от людей
Как на ладони

18 приложений для тех, кто устал от людей The Village составил рецепт выживания из 18 приложений, которые помогут социопатам, мизантропам и прочим социальным аутсайдерам узнать о себе правду и облегчить коммуникационные страдания

7 приложений для знакомств, свиданий и секса
Как на ладони
7 приложений для знакомств, свиданий и сексаThe Village нашёл семь приложений, которые помогут наладить или разрушить личную жизнь и быстро найти новых знакомых для всех видов романтической активности
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7 приложений для знакомств, свиданий и секса
Как на ладони

7 приложений для знакомств, свиданий и секса The Village нашёл семь приложений, которые помогут наладить или разрушить личную жизнь и быстро найти новых знакомых для всех видов романтической активности

8 интерактивных альбомов известных исполнителей
Как на ладони
8 интерактивных альбомов известных исполнителейThe Village делится опытом взаимодействия с бесполезными, но очень интересными интерактивными альбомами, синглами и прочими музыкальными сборниками известных исполнителей
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8 интерактивных альбомов известных исполнителей
Как на ладони

8 интерактивных альбомов известных исполнителей The Village делится опытом взаимодействия с бесполезными, но очень интересными интерактивными альбомами, синглами и прочими музыкальными сборниками известных исполнителей

7 приложений для путешествий по городу
Как на ладони
7 приложений для путешествий по городуThe Village протестировал семь приложений, которые помогут безболезненно добраться во все точки города на любом виде транспорта
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7 приложений для путешествий по городу
Как на ладони

7 приложений для путешествий по городу The Village протестировал семь приложений, которые помогут безболезненно добраться во все точки города на любом виде транспорта

7 музейных приложений
Как на ладони
7 музейных приложенийThe Village нашёл 7 музейных приложений — для тех, кто отправляется в путешествие или, наоборот, хочет изучить коллекции главных музеев мира не выходя из комнаты
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7 музейных приложений
Как на ладони

7 музейных приложений The Village нашёл 7 музейных приложений — для тех, кто отправляется в путешествие или, наоборот, хочет изучить коллекции главных музеев мира не выходя из комнаты

8 приложений для selfie
Как на ладони
8 приложений для selfieThe Village выбрал восемь разноплановых приложений для производства самострелов
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8 приложений для selfie
Как на ладони

8 приложений для selfie The Village выбрал восемь разноплановых приложений для производства самострелов

7 функциональных приложений для заметок
Как на ладони
7 функциональных приложений для заметокThe Village нашел семь блокнотов, подходящих для добавления личных заметок, решения рабочих задач и ведения дневников
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7 функциональных приложений для заметок
Как на ладони

7 функциональных приложений для заметок The Village нашел семь блокнотов, подходящих для добавления личных заметок, решения рабочих задач и ведения дневников

7 приложений для общения
Как на ладони
7 приложений для общенияThe Village протестировал семь популярных мессенджеров и выявил их преимущества и недостатки
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7 приложений для общения
Как на ладони

7 приложений для общения The Village протестировал семь популярных мессенджеров и выявил их преимущества и недостатки

7 приложений для чтения новостей
Как на ладони
7 приложений для чтения новостейThe Village нашёл семь приложений, которые помогут следить за новостями из любого места в любое время
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7 приложений для чтения новостей
Как на ладони

7 приложений для чтения новостей The Village нашёл семь приложений, которые помогут следить за новостями из любого места в любое время

8 приложений для учёта расходов
Как на ладони
8 приложений для учёта расходовПо просьбам читателей The Village выбрал восемь приложений, которые помогут эффективно учитывать и планировать расходы.
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8 приложений для учёта расходов
Как на ладони

8 приложений для учёта расходов По просьбам читателей The Village выбрал восемь приложений, которые помогут эффективно учитывать и планировать расходы.

Как на ладони: 7 приложений для планирования
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для планированияThe Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
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Как на ладони: 7 приложений для планирования
Сервис

Как на ладони: 7 приложений для планирования The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.

Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев
Сервис
Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцевThe Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.
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Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев
Сервис

Как на ладони: 7 приложений для вегетарианцев The Village разыскал семь полезных приложений, которые помогут уберечь себя от встречи с мясом или, наоборот, станут поводом задуматься о неизбежности столкновения с ним.

Как на ладони: 7 приложений для обладателей вредных привычек
Как на ладони
Как на ладони: 7 приложений для обладателей вредных привычекThe Village собрал семь приложений, которые помогут избавиться от вредных привычек или, наоборот, довести их до совершенства.
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Как на ладони: 7 приложений для обладателей вредных привычек
Как на ладони

Как на ладони: 7 приложений для обладателей вредных привычек The Village собрал семь приложений, которые помогут избавиться от вредных привычек или, наоборот, довести их до совершенства.

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