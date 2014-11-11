Джемма Арифулина
На сайте с 13 ноября 2014
В ЦУМе открылись корнеры Philipp Plein
В магазинах можно купить женские и мужские вещи, а также обувь, украшения и аксессуары
В ЦУМе открылись корнеры Philipp Plein В магазинах можно купить женские и мужские вещи, а также обувь, украшения и аксессуары
В торговом центре «Авиапарк» открылся Mango Megastore
В магазине можно купить женскую, мужскую и детскую одежду
В торговом центре «Авиапарк» открылся Mango Megastore В магазине можно купить женскую, мужскую и детскую одежду
На Большой Ордынке открылась тату-студия и мужская парикмахерская Maverick Studio
В студии можно сделать себе татуировку, постричься или побрить бороду
На Большой Ордынке открылась тату-студия и мужская парикмахерская Maverick Studio В студии можно сделать себе татуировку, постричься или побрить бороду
На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear
В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации
На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации
В «Метрополисе» открылся магазин украшений Magia di Gamma
В магазине можно купить браслеты, кольца, броши, колье, серьги, гребни и диадемы
В «Метрополисе» открылся магазин украшений Magia di Gamma В магазине можно купить браслеты, кольца, броши, колье, серьги, гребни и диадемы
На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»
В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела
На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки» В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела
В ГУМе открылся бутик Gucci
В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары
В ГУМе открылся бутик Gucci В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары
На Покровке открылся салон Brow Bar Number One
В салоне оказывают услуги по уходу за бровями