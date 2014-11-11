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Джемма Арифулина

На сайте с 13 ноября 2014

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В ЦУМе открылись корнеры Philipp Plein

В магазинах можно купить женские и мужские вещи, а также обувь, украшения и аксессуары

1
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В ЦУМе открылись корнеры Philipp Plein В магазинах можно купить женские и мужские вещи, а также обувь, украшения и аксессуары

Магазины

В торговом центре «Авиапарк» открылся Mango Megastore

В магазине можно купить женскую, мужскую и детскую одежду

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Магазины

В торговом центре «Авиапарк» открылся Mango Megastore В магазине можно купить женскую, мужскую и детскую одежду

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На Большой Ордынке открылась тату-студия и мужская парикмахерская Maverick Studio

В студии можно сделать себе татуировку, постричься или побрить бороду

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На Большой Ордынке открылась тату-студия и мужская парикмахерская Maverick Studio В студии можно сделать себе татуировку, постричься или побрить бороду

Магазины

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

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Магазины

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

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В «Метрополисе» открылся магазин украшений Magia di Gamma

В магазине можно купить браслеты, кольца, броши, колье, серьги, гребни и диадемы

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В «Метрополисе» открылся магазин украшений Magia di Gamma В магазине можно купить браслеты, кольца, броши, колье, серьги, гребни и диадемы

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На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки»

В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела

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На «Проспекте Мира» открылся салон красоты «Оттенки» В салоне можно сделать стрижку, укладку, маникюр и другие процедуры для волос и тела

Магазины

В ГУМе открылся бутик Gucci

В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

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Магазины

В ГУМе открылся бутик Gucci В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

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На Покровке открылся салон Brow Bar Number One

В салоне оказывают услуги по уходу за бровями

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На Покровке открылся салон Brow Bar Number One В салоне оказывают услуги по уходу за бровями

Магазины

В гостинице «Метрополь» открылся бутик Stella McCartney

В магазине можно купить вещи из женской коллекции, а также обувь и аксессуары

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Магазины

В гостинице «Метрополь» открылся бутик Stella McCartney В магазине можно купить вещи из женской коллекции, а также обувь и аксессуары