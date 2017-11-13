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АП

Антон Павловский

На сайте с 9 октября 2014

Комментарии5Темы5Посты4
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Новости

Сколько россиян недовольны системой здравоохранения

Большинство не устраивает профессионализм врачей или их количество

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Новости

Сколько россиян недовольны системой здравоохранения Большинство не устраивает профессионализм врачей или их количество

Новости

«Победа» сняла ограничения на количество и вес ручной клади

Осталось одно условие — каждый предмет должен быть не крупнее определенных габаритов

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Новости

«Победа» сняла ограничения на количество и вес ручной клади Осталось одно условие — каждый предмет должен быть не крупнее определенных габаритов

Новости

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни

Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр

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Новости

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр

Новости

Сколько власти потратят на реконструкцию МКАД

Деньги пойдут на обновление развязок, строительство пешеходных переходов и эстакад

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Новости

Сколько власти потратят на реконструкцию МКАД Деньги пойдут на обновление развязок, строительство пешеходных переходов и эстакад