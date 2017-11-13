Антон Павловский
На сайте с 9 октября 2014
Новости
Сколько россиян недовольны системой здравоохранения
Большинство не устраивает профессионализм врачей или их количество
Новости
Сколько россиян недовольны системой здравоохранения Большинство не устраивает профессионализм врачей или их количество
Новости
«Победа» сняла ограничения на количество и вес ручной клади
Осталось одно условие — каждый предмет должен быть не крупнее определенных габаритов
Новости
«Победа» сняла ограничения на количество и вес ручной клади Осталось одно условие — каждый предмет должен быть не крупнее определенных габаритов
Новости
Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни
Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр
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