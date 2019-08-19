«Инкубатор ПРОФИ», совместный проект Высшей инженерной школы УрФУ, Уральского политехнического колледжа, центра ОРТ и компании ЦНИТ, объявил старт набора на учебный год 2019-2020.

Проект нацелен на развитие у подростков навыков и компетенций, важных для профессий будущего: ИТ-медиков и проектировщиков медицинских роботов, строителей умных дорог, проектировщиков 3D-печати, экоаналитиков, архитекторов информационных систем, дизайнеров виртуальных миров и так далее. Среди этих качеств названы мультикультурность и мультиязычность, системное мышление, командный менеджмент, динамичность и многозадачность, а также умение оценивать ресурсы и затраты — как материальные, так и человеческие и природные.

Фото: группа проекта во «ВКонтакте» Фото: группа проекта во «ВКонтакте» Фото: группа проекта во «ВКонтакте» Фото: группа проекта во «ВКонтакте»

Обучение в «Инкубаторе ПРОФИ» проходит в течение учебного года с сентября по май. Занятия проводятся один раз в неделю по 3-4 часа на различных площадках проекта — в Ельцин Центре, университетских лабораториях и научных центрах с молодыми специалистами и наставниками. На них старшеклассники занимаются профильной подготовкой в области высоких технологий и разрабатывают собственные проекты. Кроме того, запланированы экскурсии в профильные компании и на тематические мероприятия и участие в конкурсах и олимпиадах.

ПРомоновость ИНКУБАТОР [ПРОФИ]

Ведется набор на учебный год 2019/2020 +7 (343) 312-67-42

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