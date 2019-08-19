Школьников в Екатеринбурге будут обучать на дизайнеров виртуальных миров и проектировщиков роботов
«Инкубатор ПРОФИ», совместный проект Высшей инженерной школы УрФУ, Уральского политехнического колледжа, центра ОРТ и компании ЦНИТ, объявил старт набора на учебный год 2019-2020.
Проект нацелен на развитие у подростков навыков и компетенций, важных для профессий будущего: ИТ-медиков и проектировщиков медицинских роботов, строителей умных дорог, проектировщиков 3D-печати, экоаналитиков, архитекторов информационных систем, дизайнеров виртуальных миров и так далее. Среди этих качеств названы мультикультурность и мультиязычность, системное мышление, командный менеджмент, динамичность и многозадачность, а также умение оценивать ресурсы и затраты — как материальные, так и человеческие и природные.
Обучение в «Инкубаторе ПРОФИ» проходит в течение учебного года с сентября по май. Занятия проводятся один раз в неделю по 3-4 часа на различных площадках проекта — в Ельцин Центре, университетских лабораториях и научных центрах с молодыми специалистами и наставниками. На них старшеклассники занимаются профильной подготовкой в области высоких технологий и разрабатывают собственные проекты. Кроме того, запланированы экскурсии в профильные компании и на тематические мероприятия и участие в конкурсах и олимпиадах.
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