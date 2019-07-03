Иркутские рестораны «Стрижи» и «Киото» участвуют в фестивале дальневосточных гребешков «На Гребне!», который проходит с 1 по 15 июля. По всей России в фестивале участвуют 14 городов, в фестивальную программу вошли 52 ресторана, каждый из которых подготовил специальный фестивальный сет из трех блюд с деликатесными гребешками. По правилам фестиваля стоимость каждого блюда не превышает 700 рублей.

В «Стрижах» подают созданные шеф-поваром Александром Евменовым «Тартар из гребешка, авокадо и манго», «Гребешок со свежим огурцом и трюфельным унаги» и «Гребешок с томатом, маслом виноградных косточек и клубникой».

В фестивальном меню от «Киото» — «Тирадито из дальневосточного морского гребешка с пряным соусом чили, лососевой икрой и цитрусовым маринадом», «Дальневосточный морской гребешок с мятным соусом» и «Тартар из дальневосточного гребешка с авокадо, манго, перепелиным яйцом», который подают с с пряно-лимонным соусом.

Фестиваль «На Гребне!» посвящен дальневосточному гребешку — одному из главных деликатесов Японского моря. В этом году в фестивале принимают участие рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске и других российских городах. Попробовать специальные блюда с гребешком в ресторанах участниках можно до 15 июля.