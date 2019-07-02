Офтальмологческая клиника «МедСтандарт» объявила 60%-ю скидку на диагностическое исследование перед лазерной коррекцией зрения: вместо 2500 рублей диагностика будет стоить 1000 рублей. Акция действует с 1 по 31 июля для пациентов возрасте от 18 до 45 лет. По результатам диагностики пациент получает заключение врача и информацию о возможности лазерной коррекции зрения с учетом противопоказаний.

В клинике «МедСтандарт» выполняют лазерную коррекцию зрения по технологии OptiLASIK* и FemtoOptiLASIK**, которая считается передовой и используется уже более 30 лет. LASIK*** эффективно применяется при близорукости (до -18), дальнозоркости и астигматизме. Технология FemtoOptiLASIK сделала процедуру лазерной коррекции зрения доступной даже пациентам с тонкой роговицей при большой близорукости, которым прежде отказывали в операции. Все необходимые обследования можно пройти за один день, а в день операции необходимо будет провести в клинике всего два-три часа, из них время в операционной – 15 минут. На следующий день после операции пациенты могут вернуться к привычному образу жизни, но уже со 100%-м зрением.

Офтальмологическая клиника «МедСтандарт» открылась в Иркутске в январе 2016 года. Здесь предлагают пациентам широкий спектр передовых медицинских услуг для лечения заболеваний глаз у взрослых и детей, включая современные офтальмохирургические операции.

ООО «МедСтандарт» в период с 1 июля 2019 года по 31 июля 2019 года включительно проводит акцию «Диагностика зрения перед лазерной коррекцией за 1000 рублей». Для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет включительно стоимость диагностического обследования «Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (взрослого)» составит 1000 (одну тысячу) рублей. По результатам обследования предоставляется заключение о состоянии здоровья глаз пациента и заключение о возможности выполнения операций лазерной коррекции зрения по технологии OPTILasik или FemtoOPTILasik с учетом состояния здоровья пациента, наличия противопоказаний. Услуга по акции предоставляется ООО «МедСтандарт» по адресу: г. Иркутск, ул. А.Невского, 23.

Для того, чтобы воспользоваться услугой по акции, надо записаться на диагностическое обследование (по телефону или через сайт) на дату в период проведения акции (с 01 по 31 июля 2019 г.), сообщив, что желаете воспользоваться услугой «по акции «Диагностика зрения перед лазерной коррекцией за 1000 рублей».

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