Город
Званым гостем восьмого ужина станет Валерий Панюшкин
Гости восьмого ужина в баре Strelka будут говорить о детях в Москве. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.
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Восьмой тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся буквально через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.
Сегодняшний вечер посвящен детям, а гости ужина будут говорит о том, насколько приспособлена Москва для молодых родителей. Еще недавно казалось, что в приоритетах современного горожанина семья занимает скромное место после карьеры, успеха, денег и развлечений. Но теперь, когда закончилась эпоха нефтедолларов и безумных вечеринок, задумалось ли поколение нулевых о семье? И главное — готов ли город принять современных родителей и что может предложить им, кроме еще советской инфраструктуры?
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Гости ужина:
Валерий Панюшкин — журналист, благотворитель и отец;
Дмитрий Борисов — ресторатор, основатель детского центра «Шардам»;
Мария Варанд — создатель проекта Kidsters.ru;
Марина Козлова — сооснователь детского издательства «Розовый жираф»;
Наталья Потапова — член совета директоров музея «Экспериментаниум».
За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 20:00 до 22:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.
МЕНЮ:
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Закуска
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Основное блюдо
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Десерт
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ: