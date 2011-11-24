Восьмой тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся буквально через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.

Сегодняшний вечер посвящен детям, а гости ужина будут говорит о том, насколько приспособлена Москва для молодых родителей. Еще недавно казалось, что в приоритетах современного горожанина семья занимает скромное место после карьеры, успеха, денег и развлечений. Но теперь, когда закончилась эпоха нефтедолларов и безумных вечеринок, задумалось ли поколение нулевых о семье? И главное — готов ли город принять современных родителей и что может предложить им, кроме еще советской инфраструктуры?

  

Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.
Восьмой ужин посвящён детям в Москве.

Гости ужина:

Валерий Панюшкин — журналист, благотворитель и отец;﻿  

Дмитрий Борисов — ресторатор, основатель детского центра «Шардам»;

Мария Варанд — создатель проекта Kidsters.ru;

Марина Козлова — сооснователь детского издательства «Розовый жираф»;
                                                               
Наталья Потапова — член совета директоров музея «Экспериментаниум».

За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 20:00 до 22:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.

 

МЕНЮ:

Закуска

  • Салат с хрустящим лососем и апельсинами.
  • Тартар из баранины с черными оливками.
  • Салат из редиса, заправка с васаби.

 

Основное блюдо

  • Сибас и суши-рис, обжаренный с чернилами кальмара.
  • Филе говядины с гранатом и свёклой﻿.
  • Маринованный тофу с грибами в кисло-сладком соусе.

 

Десерт

  • Домашний шоколад в коробочке.
  • Кленовый пирог с пеканом и ванильным мороженым﻿.

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