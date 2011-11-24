Восьмой тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся буквально через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka. Сегодняшний вечер посвящен детям, а гости ужина будут говорит о том, насколько приспособлена Москва для молодых родителей. Еще недавно казалось, что в приоритетах современного горожанина семья занимает скромное место после карьеры, успеха, денег и развлечений. Но теперь, когда закончилась эпоха нефтедолларов и безумных вечеринок, задумалось ли поколение нулевых о семье? И главное — готов ли город принять современных родителей и что может предложить им, кроме еще советской инфраструктуры?



Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

Восьмой ужин посвящён детям в Москве.