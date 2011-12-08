Девятый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.

Сегодняшний вечер посвящен гражданским инициативам. Как ни странно, родилась эта тема еще несколько недель назад, а события последних дней стали лишь подтверждением ее актуальности. Почему именно сейчас появились люди и целые сообщества, которые не полагаются на государство, не ждут от него помощи, а готовы сами влиять на ситуацию и сами помогать? Среди гостей ужина не только правозащитники, но и телеведущие, журналисты, бизнесмены и обычные горожане. Объединяет их одно: вера в свои силы и возможность изменить мир вокруг.

  

Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.
Девятый ужин посвящён гражданским инициативам.

Гости ужина:

Татьяна Лазарева — телеведущая, член попечительского совета фонда «Созидание»;﻿  

Михаил Шац — телеведущий, член попечительского совета фонда «Созидание»;

Ольга Романова — журналист и правозащитник;

Алексей Козлов — бизнесмен, правозащитник;
                                                               
Елизавета Глинка — филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь»;

Петр Шкуматов — координатор движения «Синие ведерки»;

Михаил Гохман — правозащитник, сотрудник фонда «Справедливая помощь»;

Юлия Городничева — руководитель проекта «Артпарад». 

За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 19:30 до 21:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.

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