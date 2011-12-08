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Званым гостем девятого ужина станет Татьяна Лазарева
Гости девятого ужина в баре Strelka будут говорить о гражданских инициативах. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.
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Девятый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.
Сегодняшний вечер посвящен гражданским инициативам. Как ни странно, родилась эта тема еще несколько недель назад, а события последних дней стали лишь подтверждением ее актуальности. Почему именно сейчас появились люди и целые сообщества, которые не полагаются на государство, не ждут от него помощи, а готовы сами влиять на ситуацию и сами помогать? Среди гостей ужина не только правозащитники, но и телеведущие, журналисты, бизнесмены и обычные горожане. Объединяет их одно: вера в свои силы и возможность изменить мир вокруг.
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Гости ужина:
Татьяна Лазарева — телеведущая, член попечительского совета фонда «Созидание»;
Михаил Шац — телеведущий, член попечительского совета фонда «Созидание»;
Ольга Романова — журналист и правозащитник;
Алексей Козлов — бизнесмен, правозащитник;
Елизавета Глинка — филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь»;
Петр Шкуматов — координатор движения «Синие ведерки»;
Михаил Гохман — правозащитник, сотрудник фонда «Справедливая помощь»;
Юлия Городничева — руководитель проекта «Артпарад».
За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 19:30 до 21:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.