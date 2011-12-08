Девятый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka. Сегодняшний вечер посвящен гражданским инициативам. Как ни странно, родилась эта тема еще несколько недель назад, а события последних дней стали лишь подтверждением ее актуальности. Почему именно сейчас появились люди и целые сообщества, которые не полагаются на государство, не ждут от него помощи, а готовы сами влиять на ситуацию и сами помогать? Среди гостей ужина не только правозащитники, но и телеведущие, журналисты, бизнесмены и обычные горожане. Объединяет их одно: вера в свои силы и возможность изменить мир вокруг.



Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

Девятый ужин посвящён гражданским инициативам.