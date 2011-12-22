Город
Званым гостем десятого ужина станет Илья Рудерман
Гости ужина в баре Strelka обсудят сегодня имидж Москвы и его перспективы. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.
|
Десятый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.
Сегодняшний вечер посвящен имиджу Москвы. Понятие это включает не только логотип и графическое решение, но и прежде всего философию города. Из каких символов и элементов складывается образ Москвы и как уместить в нем одновременно и дворянские усадьбы, и сталинские высотки, и стеклянные небоскребы. Какой видят столицу иностранцы, что на самом деле нужно рекламировать в Москве, чтобы привлечь туристов. И, наконец — как простыми способами улучшить внешний вид города.
|
Гости ужина:
Илья Рудерман — дизайнер, арт-директор агентства «РИА Новости»;
Илья Ценципер — президент Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»;
Джонни О'Рейли — режиссер и продюсер;
Александр Эльзессер — создатель проекта Heart of Moscow;
Николай Переслегин — советник руководителя департамента культурного наследия Москвы;
Денис Визгалов — руководитель проектов фонда «Институт экономики города»;
Василий Эсманов — издатель Look At Me и The Village.
За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 20:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.