Десятый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся через несколько минут. Как и всегда, за общим столом соберутся люди, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka. Сегодняшний вечер посвящен имиджу Москвы. Понятие это включает не только логотип и графическое решение, но и прежде всего философию города. Из каких символов и элементов складывается образ Москвы и как уместить в нем одновременно и дворянские усадьбы, и сталинские высотки, и стеклянные небоскребы. Какой видят столицу иностранцы, что на самом деле нужно рекламировать в Москве, чтобы привлечь туристов. И, наконец — как простыми способами улучшить внешний вид города.



Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

Десятый ужин посвящён имидж Москвы.