Одиннадцатый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся уже через несколько минут. Как и прежде, гости ужина соберутся за столом, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka. Сегодняшний вечер посвящен спорту как философии и образу жизни. Во всем мире пробежки в парке и занятия йогой на открытом воздухе никого не удивляют. В Москве же спорт по-прежнему ассоциируется с купленной впрок картой фитнес-клуба и ТВ-трансляциями. Что необходимо поменять в инфраструктуре города и сознании москвичей, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам? Сколько стоит здоровый образ жизни и существует ли мода на спорт?



Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

Одиннадцатый ужин посвящён моде на спорт.