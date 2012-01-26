Город
Званым гостем спортивного ужина станет Дмитрий Навоша
Гости ужина в баре Strelka обсудят сегодня моду на спорт. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.
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Одиннадцатый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся уже через несколько минут. Как и прежде, гости ужина соберутся за столом, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.
Сегодняшний вечер посвящен спорту как философии и образу жизни. Во всем мире пробежки в парке и занятия йогой на открытом воздухе никого не удивляют. В Москве же спорт по-прежнему ассоциируется с купленной впрок картой фитнес-клуба и ТВ-трансляциями. Что необходимо поменять в инфраструктуре города и сознании москвичей, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам? Сколько стоит здоровый образ жизни и существует ли мода на спорт?
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Гости ужина:
Дмитрий Навоша — генеральный директор портала Sports.ru
Ирина Кутьина — фитнес-директор сети клубов World Class
Александра Боярская-Уэйтт — журналист, автор блога про бег
Влад Есаулков — профессиональный скейтбордист, чемпион России
Екатерина Кушнер — основатель и совладелица студии NYM Yoga
Максим Кушнер — основатель и совладелец студии NYM Yoga
Елена Малова — основатель и владелица боксерского клуба «Октябрь»
Георгий Черданцев — спортивный комментатор
За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 20:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.
МЕНЮ:
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Закуска
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Десерт
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
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РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ: