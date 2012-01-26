Одиннадцатый тематический ужин в рамках совместного проекта The Village и бара Strelka начнётся уже через несколько минут. Как и прежде, гости ужина соберутся за столом, чтобы в дружеской обстановке поговорить о том, что их действительно волнует. Тему разговора всегда выбирают сами гости бара Strelka.

Сегодняшний вечер посвящен спорту как философии и образу жизни. Во всем мире пробежки в парке и занятия йогой на открытом воздухе никого не удивляют. В Москве же спорт по-прежнему ассоциируется с купленной впрок картой фитнес-клуба и ТВ-трансляциями. Что необходимо поменять в инфраструктуре города и сознании москвичей, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам? Сколько стоит здоровый образ жизни и существует ли мода на спорт?

  

Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.
Одиннадцатый ужин посвящён моде на спорт.


Гости ужина:

Дмитрий Навоша — генеральный директор портала Sports.ru

Ирина Кутьина — фитнес-директор сети клубов World Class﻿

Александра Боярская-Уэйтт — журналист, автор блога про бег

Влад Есаулков — профессиональный скейтбордист, чемпион России

Екатерина Кушнер — основатель и совладелица студии NYM Yoga

Максим Кушнер — основатель и совладелец студии NYM Yoga
 
Елена Малова — основатель и владелица боксерского клуба «Октябрь»

Георгий Черданцев — спортивный комментатор


За ходом дискуссии может наблюдать любой желающий с 20:00 в режиме реального времени на Twitter Party, которую можно найти по хэштегу #vsdinners. Подробный рассказ об ужине, самых ярких моментах дискуссии и главных выводах появится на The Village в ближайшее время.

 

МЕНЮ:

Закуска

  • Карпаччо из копченой оленины, теплый салат со сладким картофелем, грушей и фризе.
  • Спринг-роллы с грибами, крем из козьего сыра и обжаренные кедровые орехи.

 

Основное блюдо

  • Карри из баранины и фиников, мускатная тыква, сладкий картофель и фисташки.
  • Жареный на углях тунец, айоли с халапеньо, салат со спаржей.

 

Десерт

  • Фисташковый пирог, панакота из йогурта и кардамона, мандариновое мороженое﻿.
  • Домашний шоколад в коробочке﻿.

 

 

РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
ИМИДЖ МОСКВЫ

 

РАЗГОВОРЫ НА УЖИНЕ:
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ﻿