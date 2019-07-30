СпецпроектыПомогает ли сметана при ожогах? А чайный пакетик при ячмене? Врачи комментируют народные средства
Спойлер: некоторые из них правда работают (при разумном подходе)
Признайтесь — наверняка вы тоже по возможности избегаете похода к врачу, выбираете лекарства в аптеке по цене и рекомендациям гугла, а также иногда лечитесь так, как научили еще мама и бабушка. В медицине очень много народных рецептов, и если одни из них способствуют выздоровлению, то другие являются стопроцентными мифами и даже вредят нашему здоровью. Зачем люди носят с собой чеснок в сезон гриппа? Откуда взялось поверье о целительной силе подорожника? На эти и другие вопросы, связанные с народными методами лечения, нам ответили эксперты в рамках совместного спецпроекта с медицинским центром «УГМК-Здоровье».
Миф № 1
Обгорели на солнце? Намажьте кожу сметаной или кефиром
Инесса Павлова
врач-дерматолог
— Солнечный ожог проще не допустить, чем вылечить. Правила разумного поведения в жаркую погоду довольно просты: пользоваться солнцезащитными средствами и обновлять их каждые три часа (я уже рассказывала на The Village, как их выбирать и наносить, а также чем опасен солнечный ожог), избегать нахождения под прямым солнцем без головного убора с 10:00 до 16:00. Если вы все-таки обгорели, то в качестве экстренного средства можно воспользоваться простоквашей или кефиром. Сметаной не стоит — она очень жирная, а это некомфортно и ухудшает теплообмен. Такие продукты не излечат ожог, но немного нейтрализуют дискомфорт от него. Молочная кислота увлажняет, а жир в их составе создает микропленку, защищающую раздраженную кожу и мешающую испарению влаги. Из других домашних продуктов можно воспользоваться зеленым чаем, огурцом, отваром ромашки, соком алое — они успокаивают и увлажняют.
Но все же из дома в такой маске не выйдешь, да и концентрация полезных веществ в продуктах питания не такая высокая, как в лекарственных средствах. Если хочется натурального, в аптеке можно выбрать гели и пенки на основе того же алое или центеллы. Еще один ингредиент, эффективно заживляющий кожу — пантенол, он же витамин В5. Пользоваться такими средствами нужно примерно два дня в зависимости от степени ожога. Постарайтесь в это время не использовать свои обычные уходовые крема, чтобы не раздражать кожу еще больше.
Миф № 2
К ранке или синяку приложите подорожник
Екатерина Суняйкина
врач-терапевт
— Подорожник и правда обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами, его даже продают в аптеках. Но для того, чтобы он быстро и эффективно подействовал, его нужно правильно приготовить. Просто сорванный с земли лист подорожника не подействует как заживляющее средство, но может занести в рану большое количество бактерий с его поверхности. В общем, мне эти действия кажутся избыточными. Недорогие антисептики, заживляющие мази, пластыри и бинты сейчас продаются в разных формах в каждой аптеке и их удобно брать с собой на природу.
Миф № 3
При ячмене помогут примочки на глаза в виде чайных пакетиков
Марина Гурьева
врач-офтальмолог
— Причиной воспаления глаза обычно становится либо механическое или химическое повреждение, либо действие патогенного раздражителя — холода или жары, микробов, аллергенов. Поэтому встречается несколько видов воспалительных процессов глаз с похожими, но не всегда одинаковыми признаками и следственно способами их лечения. Как правило, воспаление провоцирует сочетание различных факторов — например, купание в жару в холодном водоеме с сомнительным качеством воды, длительный перелет и смена климата, усталость при долгой работе за компьютером и встреча с носителем вируса.
На мой взгляд, большинство пациентов сейчас достаточно грамотны и не хотят навредить себе и особенно своим детям, поэтому стараются показаться врачу — хотя бы терапевту или педиатру или как минимум спрашивают совета в аптеке. Не всегда верного, к слову — провизор не обязан знать верное лечение в каждом конкретном случае. В то же время, часто пациенты, один раз обратившиеся на прием с какой-то проблемой, повторяют в похожем случае прежние назначения врача, хотя в этот раз воспалительная реакция может быть совсем другого характера. Так, при вирусе или аллергии бесполезно капать антибиотик, а гормоны и сосудосуживающие препараты — даже опасно.
Если вы заметили, что у вас или ребенка появились признаки воспаления глаз — покраснение, болезненность, жжение или другой дискомфорт, выделения, возможно, есть общие признаки простуды, — можно немного смягчить симптомы до обращения к врачу. Наружно протрите кожу век и очистите ресницы и углы глаз от выделений ватным диском, смоченным базовым антисептиком (сейчас такие продаются в виде растворимых таблеток, что удобно в путешествиях). Если вы находитесь на даче и у вас нет медикаментов, можно протереть чайной заваркой, но она окажет лишь небольшой успокаивающий эффект. В качестве капель желательно использовать также антисептики, а не антибиотики. Последние не действуют на вирусы и аллергены, а если врачу придется назначить другой антибиотик, это скажется на эффективности лечения. Антисептики как минимум не навредят, а в лучшем случае существенно облегчат дискомфорт и покраснение, а также сделают терапию, назначенную доктором, более успешной и короткой. Если симптомы сохраняются, а врачебный осмотр в ближайшее время невозможен, можно обратиться в аптеку за противовоспалительными каплями, которые не содержат гормональных и сосудосуживающих компонентов.
В аптеке рекомендую всегда уточнять, не является ли рекомендуемый провизором препарат гормональным и антибиотиком — назначать такие препараты имеет право только доктор после осмотра. Также не стоит пользоваться сосудосуживающими препаратами — они лишь кратковременно и частично снимут симптомы, но не устранят причину и даже затруднят диагностику.
Миф № 4
Больным нельзя мыться
Алия Тугеева
врач-педиатр
— Иногда в своем рвении сделать все правильно и поскорее поправиться люди приводят себя в плачевное состояние. Например, неделями не принимают душ, потому что при простуде якобы нельзя мыться. Скорее всего, изначально этот стереотип звучал как рекомендация врача избегать перепада температур и сквозняков. При температуре нельзя принимать горячие душ и ванну, чтобы не ухудшать состояние и не способствовать распространению бактерий, а очень холодная вода вгоняет организм в большой стресс. При высокой температуре безопасно обтереться чуть прохладной водой, а в стабильном состоянии короткий душ ничем не повредит. В помещении, где находится больной, должно быть прохладно и влажно, обязательны сквозное проветривание и влажная уборка. Пребывание в поту и в непроветренном помещении способствует размножению бактерий и ухудшает самочувствие пациента с моральной точки зрения. Более того, влажный воздух помогает при заложенном носе и разжижает кашель.
Миф № 5
От кашля помогут горячие банки
Ольга Воронцова
врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог
— Периодически встречаю пациентов с ужасными синяками от банок на спине. На самом деле, эта процедура не только болезненная, но и имеющая множество противопоказаний. Кашель может возникнуть по разным причинам — как симптом простуды, аллергии, сердечных недугов или даже онкологии. И в большинстве этих случаев нагревание организма способствует развитию поражения, особенно при гнойных заболеваниях и бронхите. Советую обратиться к врачу и разобраться в причине кашля, а не лечить его наугад и тем более такими агрессивными средствами. Если у вас диагностирована безобидная простуда и вы избегаете большого количества химических лекарств, при этом не страдаете аллергией, выбирайте травяные сборы для полоскания горла. Не забывайте про обильное теплое питье — можно добавлять в воду и чай имбирь, душицу и другие полезные продукты.
Миф № 6
Ингаляция над горячей картошкой — простое и эффективное средство от насморка и кашля
Екатерина Суняйкина
врач-терапевт
— Я принципиально против ингаляций — особенно над продуктами питания, которые не имеют никаких антибактериальных свойств. Как уже объяснила Ольга, прогревания в некоторых случаях могут нанести больший вред, чем если бы вы не лечились вовсе. Тем более, вирусы мутируют и развиваются, и те народные средства, которые помогали нашим бабушкам, уже не справятся с современными микробами.
Прогревающие процедуры можно делать только тогда, когда доктор диагностировал у вас простую, не бактериальную простуду (иными словами, ОРЗ, а не ОРВИ). Первая возникает от переохлаждения. Самостоятельно их легко спутать, например, не все знают, что кондиционеры распространяют большое количество бактерий. Возвращаясь к прогреваниям, можно пить теплые напитки, принимать терпимо-теплые ванны. Речь ни в коем случае не идет о потении в одеялах, сауне или обжигающих процедурах. Непрофессиональные ингаляции могут попросту обжечь — как кожу на лице, особенно у детей, так и дыхательные пути.
Миф № 7
Больному горлу поможет полоскание с раствором соли, соды и йода
Олег Суздалев
врач-отоларинголог
— Полоскание глотки при воспалительных заболеваниях — это древний и проверенный метод. Не факт, что оно излечит причину заболевания (точную комбинацию препаратов может назначить только врач после осмотра), но большинству людей полоскание помогает уменьшить боль. Основной ошибкой при этом является использование очень концентрированных растворов для ускорения эффекта. Это приводит к раздражению слизистой, усилению болей и увеличению сроков выздоровления.
Раствор соды, соли и йода популярен, потому что делается из доступных домашних ингредиентов, убивает микробы и одновременно очищает миндалины от налета. Однако все из этих продуктов довольно агрессивно действуют, поэтому нужно соблюдать пропорции при приготовлении. Возьмите по одной чайной ложке соды и соли, один стакан теплой кипяченой воды (37-38 градусов) и несколько капель раствора йода. Все компоненты перемешайте в воде до их полного растворения.
Полоскать горло рекомендуется 3-5 раз в сутки, каждый раз готовя свежий раствор. Можно комбинировать такой рецепт с травяными отварами и готовыми аптечными растворами — один из самых эффективных и при этом безопасным для глотания считается раствор из листьев эвкалипта. Также можно использовать только соду или смесь соды с солью, без йода — его излишек в организме может спровоцировать проблемы с щитовидной железой.
Миф № 8
При простуде нужно пить молоко с медом и чай с малиной
Алия Тугеева
врач-педиатр
— Человеку с симптомами ОРВИ необходим покой, чтобы организм направил энергию на восстановление. Молоко с медом и правда может в этом помочь. Молоко содержит особую аминокислоту — триптофан, из которой образуется мелатонин, гормон сна. Мед повышает уровень сахара в крови, организм выделяет инсулин, а это, в свою очередь, помогает триптофану транспортироваться в мозг, где он преобразуется в снотворное вещество. Кстати, триптофан содержится также в соевом и миндальном молоке, поэтому готовить народное лечебное средство из коровьего молока вовсе не обязательно. Кроме того, мед как природный антисептик мед эффективно устраняет боль в горле. Тем не менее, предпочтение при выборе сладкого лекаря необходимо отдавать натуральному продукту, который при приготовлении не подвергался воздействию высоких температур. Нагреваясь выше 40 градусов, мед теряет полезные питательные свойства. Это превращает горячее молоко с медом в заведомо неработающую схему.
Отказаться от молока следует при кашле с мокротой — молоко само по себе является слизистым и увеличивает количество мокроты. Также оно не считается питьем. Не забывайте, что при любом простудном заболевании в организм должно поступать большое количество жидкости, не менее двух литров для взрослого человека. Это снимет симптомы интоксикации, поможет бороться с высокой температурой и увлажнит кашель. Справиться с высокой температурой можно в том числе применяя напитки с малиной, так как она содержит ацитилсалициловую кислоту (аспирин). Однако детям лучше не давать много малины, так как аспирин противопоказан до 18 лет.
Ну и конечно, важно понимать, что эти рецепты лишь вспомогательные — они позволяют смягчить симптомы и разбавить для пациента скучный прием лекарств. Большую часть простуд составляют атаки вирусов, против которых молоко и чай бессильны. Какой именно вирус на вас напал и как быстро вылечиться, чтобы не допускать осложнений, может разобраться только специалист.
Миф № 9
Чеснок — эффективное средство для профилактики гриппа
Екатерина Суняйкина
врач-терапевт
— Чеснок почему-то пациенты очень любят, едят его даже как спасение от онкологии. В этом есть доля смысла: там содержатся фитонциды — выделяемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. Такие же вещества содержит лук, даже еще в больших количествах. Но это не значит, что нужно объедаться ими и тем более носить с собой. Овощи не окружат вас щитом от бактерий, разве что от собеседников. Тем более, чеснок провоцирует изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Вы поможете своему организму в сезон ОРВИ, если просто будете есть, допустим, одно-два блюда с умеренным содержанием лука и чеснока в день. Если не любите их — не ешьте. Можно найти множество полезных натуральных средств на травах, поддерживающих иммунитет.
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