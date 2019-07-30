— Причиной воспаления глаза обычно становится либо механическое или химическое повреждение, либо действие патогенного раздражителя — холода или жары, микробов, аллергенов. Поэтому встречается несколько видов воспалительных процессов глаз с похожими, но не всегда одинаковыми признаками и следственно способами их лечения. Как правило, воспаление провоцирует сочетание различных факторов — например, купание в жару в холодном водоеме с сомнительным качеством воды, длительный перелет и смена климата, усталость при долгой работе за компьютером и встреча с носителем вируса.

На мой взгляд, большинство пациентов сейчас достаточно грамотны и не хотят навредить себе и особенно своим детям, поэтому стараются показаться врачу — хотя бы терапевту или педиатру или как минимум спрашивают совета в аптеке. Не всегда верного, к слову — провизор не обязан знать верное лечение в каждом конкретном случае. В то же время, часто пациенты, один раз обратившиеся на прием с какой-то проблемой, повторяют в похожем случае прежние назначения врача, хотя в этот раз воспалительная реакция может быть совсем другого характера. Так, при вирусе или аллергии бесполезно капать антибиотик, а гормоны и сосудосуживающие препараты — даже опасно.

Если вы заметили, что у вас или ребенка появились признаки воспаления глаз — покраснение, болезненность, жжение или другой дискомфорт, выделения, возможно, есть общие признаки простуды, — можно немного смягчить симптомы до обращения к врачу. Наружно протрите кожу век и очистите ресницы и углы глаз от выделений ватным диском, смоченным базовым антисептиком (сейчас такие продаются в виде растворимых таблеток, что удобно в путешествиях). Если вы находитесь на даче и у вас нет медикаментов, можно протереть чайной заваркой, но она окажет лишь небольшой успокаивающий эффект. В качестве капель желательно использовать также антисептики, а не антибиотики. Последние не действуют на вирусы и аллергены, а если врачу придется назначить другой антибиотик, это скажется на эффективности лечения. Антисептики как минимум не навредят, а в лучшем случае существенно облегчат дискомфорт и покраснение, а также сделают терапию, назначенную доктором, более успешной и короткой. Если симптомы сохраняются, а врачебный осмотр в ближайшее время невозможен, можно обратиться в аптеку за противовоспалительными каплями, которые не содержат гормональных и сосудосуживающих компонентов.

В аптеке рекомендую всегда уточнять, не является ли рекомендуемый провизором препарат гормональным и антибиотиком — назначать такие препараты имеет право только доктор после осмотра. Также не стоит пользоваться сосудосуживающими препаратами — они лишь кратковременно и частично снимут симптомы, но не устранят причину и даже затруднят диагностику.